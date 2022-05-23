安徽茶葉出口 居大陸第二

根據合肥海關消息，今年前4月，安徽省茶葉出口2.05萬噸，占中國大陸出口茶葉總量的16.76%，居全大陸第二位。主要銷往摩洛哥、烏茲別克、塞內加爾、阿爾及利亞和美國等國家。

中新社報導，5月21日是國際茶日。安徽省黃山市是中國大陸最大的眉茶出口集散中心，茶葉出口量和出口額分別占全大陸的1/6和1/9。長期以來，黃山茶出口主要依賴港口航運。由於疫情影響，海運費飛漲，面對經常搶不到艙位的困局，如何開闢穩定的茶葉出口新通道，成為黃山茶人關注焦點。

2021年8月底，安徽開行首趟茶葉專列——黃山—合肥—塔什干「茶葉專列」，為黃山茶葉出口開闢了一條全新的陸路物流通道，進一步推動茶產業的出口與轉型升級，加速「萬里茶道」融入一帶一路沿線國家和地區。截至今年3月底，該茶葉專列已累計開行10列，累計貨重超3000噸，開行頻率從最初開行時一至兩個月1列至每月固定發送1列。