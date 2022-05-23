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山水經濟翻轉 山西澤城蛻變寫生基地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在210年樹齡的老槐樹下，一台兩臂旋轉扭動的咖啡機器人正在為寫生學生沖泡咖啡。取豆、磨豆、沖泡、過濾……一首歌的時間，咖啡便碼放在取餐口。待寫生旺季，它可不間斷運轉供應咖啡。

中新社報導，郭珍是山西省晉中市左權縣澤城村村民，也是這間老樹咖啡屋的店長。「我家離咖啡屋就幾百米，有人打電話喝咖啡，我就過去開門，沒人的時候就照看家。等這裡的寫生基地正式運營後，估計會更加忙碌。在這上班半年，每個月能領到六七百塊錢（人民幣，下同）。」

郭珍介紹，此前她是澤城村的貧困戶，隨著當地發展山水經濟，如今的澤城村正在發生巨變。

老樹咖啡屋是澤城村鄉村振興中的縮影，當地在發展傳統種植、養殖的基礎上，以打造「中國北方國際寫生基地」為產業核心，講述著太行山下的振興故事。

澤城村是革命老區左權縣麻田鎮下轄的行政村，抗戰時期，麻田鎮曾是華北政治、軍事、經濟、文化中心。曾被譽為太行山下的小延安。這裡古村落建築風貌錯落有致，具有濃郁的鄉村藝術氣息。

2021年，左權縣引進中國國際水彩協會掛牌運營「中國北方國際寫生基地」，為的是向山水要產業。當地投資1250萬元改造民宿和街景，並對接山西省藝術類院校，形成一條以寫生為主線的旅遊產業鏈。

「今年將投資8042.97萬元，對澤城片區進行開發，對澤城村周邊6個村30個寫生點實施標準化建設，打造水彩畫主題館、復原王沂東《太行喜事》寫生場景、建設寫實油畫展館和雕塑展覽館，同時建設太行清吧、太行寫生文創店、寫生巴士點等。」山西省晉中市左權縣麻田鎮黨委副書記韓振芳介紹。

除了方興未艾的寫生基地外，澤城村的核桃種植和雞羊養殖產業，均能為當地增加數千元的集體收入。連片的太陽能電站，每年也可為澤城村增收約80萬元。

咖啡 巴士

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