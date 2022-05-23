台榕產學交流會 科研、人才對接

「我更願意把這樣的對接機會叫作深度融合。我們的學術成果可以與社會對接，對民眾產生較好的服務績效。這是個好事。」福建工程學院互聯網經貿學院台籍教師唐國泰說，他對這場交流會期待已久。

新華社報導，20日下午，在福州市台胞投資企業協會的組織下，近40名在榕台籍教師及兩岸產業項目代表匯聚一堂，對接科研成果轉化和產業人才技術需求，研討產學合作新模式和新經驗。

「這是我們首次組織產學合作的對接交流會，既是為了助力台企轉型升級，也是為了幫助來大陸的台灣老師在教學科研之餘能夠更好地融入社會。」福州市台胞投資企業協會會長蔣佩琪說。

交流會上，兩岸項目代表分別拋出求賢「橄欖枝」，涉及文化和體育產業、服務諮詢及創業發展等領域。在榕台企溫泉高爾夫球場項目希望對接農機及企業管理等方面人才；福州市閩王王審知文化交流中心徵集文化研究的台灣人才，一同開展兩岸王審知家族歷史研究和文化IP開發；福州薈聚公司推出「一平米創業空間企劃招募與執行」等。

此次，福州市各級台港澳辦部門也紛紛推出人才合作項目，如台灣博士講壇、台灣人才風采展示策劃等。「也不僅限於這些項目。台灣老師若有好的創意和想法，可以填寫產學合作項目申請表。我們會盡力促成好點子落地。」福州市台港澳辦交流處幹部盧實說。

來自福州陽光學院的台籍教師黃柏欽邊聽邊將感興趣的項目一一記錄在筆記本上。「我們台籍老師常一起探討如何擁抱大陸機遇，大家都很有做項目的熱情。這幾年來，台協會一直在推動搭建產學合作平台。今天終於有這樣的機會了，我必須來學習一下。」黃柏欽說。

「其實，我們來大陸不只是為了當老師，也希望自己的研究能有更大的平台，被更多人看到。」唐國泰說。通過這次交流會，他成功對接上一個文創產品的設計項目。「先前指導過不少學生做文創設計，這次也打算帶著學生一起將項目落地。」

據介紹，自2016年以來，福建省實施台灣全職教師引進計劃，截至目前，在榕各高校有台籍教師約260人。他們當中不少人曾參與到鄉建鄉創、文化創意、兩岸交流等領域工作中，並在鄉村建設中取得初步成果。

「這才是剛開始，接下來我們還會以更加豐富的形式促進產學合作，推動台灣人才和產業參與地方經濟建設。」蔣佩琪說。