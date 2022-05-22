確保糧食安全 中國向種糧農民再發444億補貼

為確保糧食安全，調動農民種糧積極性，據央視報導，大陸中央財政近日再次下發人民幣100億元資金（約新台幣444億元），向實際種糧農民，發放一次性補貼。

大陸財政部指出，此舉旨在支持夏收和秋播生產，緩解農用物資價格上漲帶來的種糧增支影響。

大陸財政部要求，各地要充分運用現代化資訊技術手段，利用現有相關補貼發放基礎數據，繼續採取「一卡（折）通」等方式，及時足額將補貼資金發放到位。

央視報導，補貼對象為實際承擔農用物資價格上漲成本的實際種糧者，包括利用自有承包地種糧的農民、流轉土地種糧的大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體，以及展開糧食耕種收全程社會化服務的個人和組織。

大陸財政部要求，要確保補貼資金落實到實際種糧的生產者手中，提升補貼政策的精準性。在此之前，大陸財政部也曾於去年7月，對大陸實際種糧農民，發放過一次性補貼，金額達人民幣200億元。

由於近月本土疫情多點散發，適逢「春耕」關鍵時期，面對多地農民因封控措施受到影響，大陸農業農村部上月就能發文下令，若是在沒有疫情的地區，不得以防疫為由阻止農民下地耕作，並強調要在疫情防控的同時，有效保障農業生產與農產品供應。

其中，以農業大省吉林省為例，4月多地陸續解除封控後，官方就宣布要打響「春耕保衛戰」，組織當地企業、合作社、農戶協助其他因疫受阻的農民代耕代種。

據大陸農業農村部上周就最新農情調度，召開記者會時指出，目前，全國已春播糧食7億多畝，佔意向面積七成多，進度快於去年同期。

農業農村部總農藝師曾衍德表示，下一步，將統籌疫情防控和農業生產，持續抓好保供、銜接、禁漁、建設、要害、改革重點任務，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，努力確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。