大陸民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

在「動態清零」的防疫方針下，頻繁的核酸檢測已成為大陸民眾日常生活的一部分。大陸民眾對於永無止境的核酸檢測究竟是什麼感受？從中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友微博的評論區，或許能略窺一二。

吳尊友19日晚間在個人微博發表題為：「為何不停地從管控人員和社會層面查出感染者」的文章，為大陸當前高頻率的核酸檢測做法辯護。他甚至建議，在核酸普篩出現陽性的區域增加篩查頻率，可以隔日檢測或每日檢測。

結果這篇文章一發出後，兩天時間就湧入1.7萬篇網友留言，且幾乎清一色都是批評大陸這種一而再、再而三的核酸檢測做法以及吳尊友的論點。

網友HarveyLeee說：「你來體驗一下，封校大學生和吉林、上海等等地方人民的生活，你的良知呢？」還有網友不客氣地留言：「首先你是一個人，良知最重要。」

不少網友則質疑大陸這種防疫作為的科學根據。署名「小銀大金丸子」的網友就反問吳尊友：「我們被關了70多天，40多天小區沒陽，街道沒陽性案例，卻依然不能出小區，核酸抗原天天做，請問這是什麽原理呢？」

網友HOLY_ANGEMON則問道：「杭州20天了，市區都沒有一例新增還要堅持48小時核酸，是不出陽不罷休嗎？哪怕變成72小時也行啊，48小時，我周某出個門都不能安心，盲目防疫的目的是什麼？」