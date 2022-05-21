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微信宣布 微信視頻號將展示用戶IP屬地

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
微信視頻號將展示用戶發布內容時的帳號IP屬地。（圖／取自騰訊網）
微信視頻號將展示用戶發布內容時的帳號IP屬地。（圖／取自騰訊網）

大陸社交通訊軟體微信宣布，微信視頻號將展示用戶發布內容時的帳號IP屬地。

騰訊官方內容安全溝通帳號「微信珊瑚安全」微信公眾號20日公布上述消息，並稱平台展示的帳號IP屬地為用戶發布影片或評論時的網路位置，境內帳號展示到省（自治區、直轄市），境外帳號展示到國家（地區）。

微博、抖音等大陸多個社交平台上月底都已開始展示用戶IP屬地，月活用戶超過12億的微信4月29日也宣布，微信公眾平台將顯示用戶發布內容時的IP屬地，用戶同樣無法主動開啟或關閉相關展示。

大陸社交平台強制顯示IP屬地的消息，大陸網友對此反應兩極，反對者擔心侵犯隱私，網友表示，「沒有考慮過地域攻擊和地域歧視會加重嗎？」、「感覺我現在微博是裸奔狀態」。但贊同者認為，此舉可有效整治鍵盤俠，「及時公布IP，可以有效減少造謠、傳謠的惡性內容出現」。

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