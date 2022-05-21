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請吃瓜子、打折賣酒 陸上市公司瘋送禮 股東禮五花八門

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
大陸多家A股上市公司「520」向股東送禮、送福利，洽洽食品就送出瓜子禮盒。（圖／取自新浪網）
大陸多家A股上市公司「520」向股東送禮、送福利，洽洽食品就送出瓜子禮盒。（圖／取自新浪網）

昨天是一年一度的「520」，大陸多家A股上市公司在這天宣布向股東送禮、送福利，且這在中國大陸也成為一種潮流，從瓜子、白酒、牛排到景點門票、紙巾、護理噴霧等，股東福利五花八門。比如，A股瓜子大王洽洽食品向全體股東告白，決定向全體股東贈送「葵珍」瓜子禮盒。

上海證券報報導，洽洽食品20日公告，為感謝股東對公司的關心和支持，同時便於股東更好地瞭解公司高端葵花籽品牌葵珍，提高葵珍的認知度和影響力，公司決定向全體股東贈送公司葵珍禮盒，並向各位股東徵集對葵珍產品和公司的意見或建議。

據了解，葵珍是洽洽旗下高端瓜子品牌，曾成為博鰲企業家論壇、正和島企業家年會等中國大陸高端峰會指定禮品，此次洽洽股東分紅款禮盒售價人民幣189元。

捨得酒業為答謝投資者的支持，自7日至26日下午18時，捨得酒業將開展面向持股投資人的優惠購酒活動。捨得酒業此次推出的股東大會紀念套裝，每套包含捨得酒業的6款主打產品（各1瓶），限量發行5000套，且每套贈送1盒文創新品「捨得神話人物套裝之奮鬥者禮盒」。此外，捨得酒業還推出股東專享的個性化訂製老酒，限量發行1000箱。相較正常的市場零售價，股東大會紀念套裝與個性化訂製老酒折扣均在30%以上。

除了免費瓜子和優惠購酒，近年來，大陸上市公司掀起了回報股東、給股東送實物福利的潮流，且絕大多數為自家產品，去年2月，嬰幼兒奶粉生產企業貝因美公告，為答謝各位股東長期以來對公司的關心和支持，公司決定開展「牛轉乾坤·貝因美股東回饋活動」，持股1萬股以上的股東，可免費領取一份1.6公斤的貝因美生命伴侶高鐵高鈣配方奶粉禮盒，或貝因美生命伴侶高鈣多維配方奶粉禮盒，市價在人民幣200元左右。

除此之外，中順潔柔曾推出股東0.1折購買新品紙巾活動；黃山旅遊曾向股東送景區門票；量子高科曾向股東贈送龜苓膏產品；得利斯曾向股東贈送澳洲牛排產品；黑牛食品曾向股東贈送雞尾酒飲料等，可說是應有盡有。

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