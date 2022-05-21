大陸IT業平均年薪超過台幣90萬元 居各行業之冠

據中新財經報導，中國大陸2021年平均工資數據出爐。其中，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為人民幣10萬6,837元，首次邁過10萬元（約新台幣45萬元）大關。從行業來看，無論是城鎮非私營單位或私營單位，IT業的薪資都最高。其中，城鎮非私營單位的信息傳輸、軟體和信息技術服務業年平均工資達到人民幣20萬1,506元。

大陸國家統計局的數據顯示，2021年大陸全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為人民幣10萬6,837元，較前一年增長9.7%；城鎮私營單位就業人員年平均工資為人民幣6萬2,884元，增長8.9%。

城鎮單位是指城鎮地域內從業人員在5人及以上的法人單位，不包括個體工商戶和自由職業者；所指的工資包括實發到帳的工資、獎金和各類津補貼，以及單位從個人工資中代扣代繳的個人所得稅、社會保險基金和住房公積金等個人繳納部分。

無論是城鎮非私營單位還是私營單位，IT業平均年薪都最高。城鎮非私營單位中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業年平均工資達到人民幣20萬1,506元，城鎮私營單位也有11萬4,618元。

對此，大陸國家統計局人口和就業統計司長王萍萍分析，隨著信息化發展，近幾年信息傳輸、軟體和信息技術服務業工資水平與增速一直維持在較高水平。加上疫情防控需要，線上消費需求旺盛，也帶動了互聯網和相關服務行業平均工資的增長。

此外，2021年，大陸金融業城鎮非私營和城鎮私營單位就業人員平均工資分別增長13.1%和15.1%。

王萍萍指出，經歷2020年疫情衝擊後，2021年金融機構業績回暖，部分證券公司、投資公司薪酬增加，使得城鎮非私營單位中的資本市場服務業平均工資增長21.2%。同時，部分大型保險公司減員增效，保險代辦員大量減少，平均薪酬水準提高，也帶動金融業平均工資的較快增長。

不過，水利環境和公共設施管理業的平均工資增速則是各行業中最低的。2021年，該行業城鎮非私營單位就業人員平均工資增長3.0%，增速比2020年回落1.5個百分點；城鎮私營單位平均工資增速雖由負轉正，但僅增長0.2%，仍低於2019年的水準。

分析認為，2021年大部分行業雖已呈現恢復性發展，但旅遊業與景區收入恢復較慢，部分地區工資水平較低的環保、護林等公益性崗位增加較多，都拉低了水利環境和公共設施管理業的工資增長速度。