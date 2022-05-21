助力鄉村振興新趨勢 桂台青年短視頻直播實訓

「2022年南寧台胞台商助力鄉村振興行動——桂台（南寧）青年短視頻直播實訓」20日在南寧開課，來自桂台兩地的多位青年朋友齊聚一堂，在實訓基地現場學習短視頻直播與新媒體運營知識，以期聚焦助力鄉村振興，促進桂台兩地融合發展。

大陸全國台企聯常務副會長、全國台企聯青委會主委周代祥參加了此次活動，周代祥表示電商直播產業是目前較為符合台青在大陸創業和就業的行業，希望台灣青年掌握更多短視頻創作和直播技能，盡快融入大陸的新經濟、新業態中，爭當電商銷售領域的排頭兵。

南寧市台協會長陳暉鴻作為此次參加實訓的學員之一也談到，掌握短視頻製作和直播帶貨技能，在商業領域就有了更大的拓展空間，未來希望能影響和帶領更多在台青投入新經濟浪潮中，用自己的技能和產品，實實在在地服務於鄉村振興事業，實現更高的人生價值。

南寧市台協新媒體出版委主委湛建暉說：「這次實訓考試合格會獲得廣西職業技能鑒定中心頒發的證書，我們將成為廣西電商領域首批持證上崗的台胞，我感到很自豪，這次實訓活動真是一場及時雨。」

近年來，廣西深入開展服務台胞「四心工程」，在南寧市多次舉辦系列直播實訓活動，受到兩地青年廣泛關註，成為兩地青年交流的又一個重要平台。這次活動聚焦助力鄉村振興短視頻直播專題，是桂台攜手、同守初心推動共贏發展融合發展創新深化桂台交流的新探索，希望助力廣大兩岸青年朋友積極投身鄉村振興，成為兩岸融合創新發展的實踐者、貢獻者和受益者。