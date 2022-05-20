加拿大對華為、中興下手 陸商務部：立即停止錯誤行為

加拿大政府19日宣布禁止加拿大電信系統使用華為、中興通訊公司的設備和服務。商務部新聞發言人20日表示，「這是一個錯誤的決定」，他們敦促加方客觀、理性看待中加合作，立即停止錯誤行為。

商務部表示，加拿大政府在沒有任何確鑿證據的情況下，執意以所謂「國家安全」為由對大陸企業實施禁令。這是一個錯誤的決定，發出了錯誤的信號。中方對此表示強烈反對。

商務部指出，加方此舉違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中加有關企業的商業利益，危及兩國企業開展互利合作的信心，將對中加經貿關係造成不利影響。他們敦促加方客觀、理性看待中加合作，立即停止錯誤行為。中方將評估加政府措施對中國企業造成的影響，並保留採取一切必要手段的權利。

稍早，陸外交部發言人汪文斌在20日舉行的外交部例行記者會上表示，加方此舉完全違背市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害大陸企業權益。他表示，中方將對此進行全面嚴肅評估，採取一切必要手段，維護大陸企業正當權益。