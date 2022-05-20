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陸對外開放大門 李克強：積極協助外企復工復產問題

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸國務院總理李克強20日指出大陸對外開放的大門只會越來越大。（新華社）
陸國務院總理李克強20日指出大陸對外開放的大門只會越來越大。（新華社）

據新華社報導，國務院總理李克強19日出席「中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會」指出，對於當前疫情對在陸外資企業生產經營活動造成的影響，中方有關部門和地方積極採取措施，在做好疫情防控的同時，幫助協調解決復工達產、人員入境、物流運輸等方面的問題。

李克強表示，無論國際風雲如何變幻，中方都將堅定不移擴大開放，「對外開放的大門只會愈開愈大」。同時將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已經開放的領域，嚴格保護知識產權，持續將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。

李克強說，當前中國大陸製造業每年需要進口大量關鍵零組件、設備和原材料，也需要進口多樣化的農產品來滿足不斷提高的人民生活。我們發展先進製造業和現代服務業，仍然需要擴大進口，學習國外先進經驗和有益知識。因此中方願與各國加強交流合作，增進相互理解，尋求更多共識，妥處矛盾分歧，在互利合作中實現雙贏、多贏。

據瞭解，該會有美中貿易全國委員會、英國48家集團俱樂部、大韓貿易投資振興公社、馬來西亞－中國商務理事會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國美國商會等近30家機構和跨國公司相關負責人出席。

此前，習近平18日在該會議開幕上致詞表示，他提出對全球發展大勢，要聚力戰勝疫情、重振貿易投資、堅持創新驅動與完善全球治理等四項建議。同時強調中國大陸擴大高水平開放的堅定決心。

疫情 李克強

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