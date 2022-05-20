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「京東618」 推多重台灣專屬服務

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
京東集團北京總部外觀。路透
京東集團北京總部外觀。路透

每年6月18日是大陸電商龍頭京東集團的店慶日，20日以「人間煙火氣與有責任的供應鏈——618京東和你在一起」為主題線上直播，宣布將於23日晚8點開啟，面向台灣消費者，京東推出多重專屬優惠，從商品和品類促銷、支付優惠、服務加碼、商家賦能等多個角度發力，為全球消費者帶來帶來高品質的網上購物體驗、幫助品牌和商家獲得更好的成長。

近幾個月，為支持台灣民眾疫情期間的防護需求，開設「與您同心抗疫」線上防疫專區受到台灣消費者的歡迎。京東向台灣消費者專供急需的防疫物資和日常消費品，除防疫高度需求的產品，還精選豐富、高品質的生活用品，支持居民減少外出採購生活物資的社交接觸風險。

促銷期間，多款手機數碼、電腦辦公、家電產品可預約搶購。預約搶購商品通常會顯示「無貨」狀態，需要客戶先預約並於預定時間下單搶購，部分商品也可以預付訂金留貨。

在信用卡支付方面，使用Visa支付，即日起至8月20日可享受高達人民幣2,688元的京東優惠券禮包；Mastercard支付則有獨家支付禮遇。

今年京東618分為「預售期」、「開門紅」、「場景期」、「高潮期」四個階段，除了延續「晚8點」不熬夜體驗，還將透過「全鏈路服務」讓消費者全程購物無憂。

把服務放到首位，目前京東「全鏈路服務」領先建立了全時段、全場景、全周期、全通路四個角度的保障，不僅有上萬京東客服提供24小時全時段陪伴，還透過建立3C家電、母嬰、醫藥、運動、美妝、寵物等多領域專屬諮詢售後團隊，滿足了用戶精細化需求。此外，京東透過185項服務形成使用者售前、售中、售後全周期保障。

除了「全鏈路服務」帶來的極致購物體驗外，簡單也一直是京東618持續的追求。

在節奏方面，繼去年雙11在行業中率先將大促活動從0點提前至晚8點之後，今年京東618將延續「晚8點」不熬夜體驗。玩法方面，「頭號京貼」將升級為跨店滿減，爆款好物直接下單，每滿人民幣299減50，讓優惠來得更簡單、實在！

選購也同樣簡單。618前夕，京東APP11.0全新上線，透過提升短視頻占比、優化推薦能力、精細化品類購物等，帶來更好逛、更好買的新體驗。預計，今年京東618為帶來的新品占比較去年將提升20%以上。

京東618期間，節能家電、綠色食品等近百萬種商品將被打上「綠色」標籤，消費者不僅可享受優惠的價格，還可透過最新上線的「青綠積分」帳戶體系積累積分，並使用積分兌換綠色商品、優惠券，參與互動。

人民幣 熬夜

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