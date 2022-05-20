上海4月「封城」 工業產值暴跌六成台商受影響最大

上海「封城」重創經濟，據上海市統計局公布4月規模以上工業企業產值，較去年同期重跌逾六成，幾乎所有產業呈現衰退，又以外企、港澳台商受影響最大，拖累前四個月總產值跌逾一成。

同時，4月上海消費品零售額接近「腰斬」，以住宿餐飲業表現最差，並拖累前四個月總額跌近一成半。投資、房地產同樣慘淡。

第一財經報導，據上海市統計局發布官方數據，4月上海市規模以上工業企業完成工業總產值人民幣1,286.17億元，比去年同月下降61.5%。

其中，國企跌49.3%、私企跌63.0%、港澳台商控股跌68.3%、外企跌70.2%。另外，小型工業企業跌幅達69.4%，高於中型、大型工業企業。工業出口交貨值為252億元，年跌57.3%。

以行業來看，受創最重的是煙草製品業的產值跌幅達99.5%；鐵路、船舶及航空設備製造，金屬製品，木才加工，化學纖維製造等跌幅均逾八成；汽車製造業跌幅逾七成。

除了製造重跌六成一，消費也慘兮兮，據統計，社會消費品零售總額為人民幣716.9億元，年跌48.3%，其中，住宿餐飲業跌69.0%，批發零售業跌46.3%，各類商品的零售跌幅從三成到七成多不等。

累計前4個月，上海規模以上工業總產值為人民幣1萬1,579億元，比去年同期下降12.6%；社會消費品零售總額為人民幣5,099.25億元，年跌14.2%。

固定資產投資比去年同期跌11.3%，且三大投資領域齊跌，城市基礎設施投資跌21.4%；工業投資跌17.7%；特別是房地產開發投資跌10.0%。其中，商品房的新開工、施工、竣工及銷售面積全面下跌，其中新開工面積跌47.1%，住宅跌38.0%；銷售面積跌17.0%，住宅跌9.9%。