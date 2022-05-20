穩外貿 陸商務部：努力緩解全球供應鏈堵、斷問題

面對因疫情防控衍生的供應鏈「斷鏈」危機，大陸商務部副部長盛秋平20日在中共中央宣傳部舉辦的「打通內外貿，構建雙循環」記者會上表示，疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。

外貿成為拉動大陸經濟的關鍵要素之一。盛秋平指出，外貿帶動中國大陸1.8億人就業。去年，貨物與服務進出口拉動GDP增長1.7個百分點，對GDP增長貢獻率達到了20.9%。此外，大陸進口對全球進口增長貢獻率達到13.4%，有力促進世界經濟的復甦。

也因此，在內外經濟壓力下，「穩外貿」成為焦點。盛秋平表示，當前，外貿發展面臨著嚴峻複雜的國內外形勢，商務部將堅持穩中求進工作總基調，深入落實各項穩外貿政。大陸海關總署副署長王令浚在同場發布會上也做同樣表述，認為當前穩外貿壓力顯著增加。

對於穩外貿具體做法，盛秋平提到要支持外貿創新發展，發展數位貿易、綠色貿易等。並推動內外貿一體化發展、並進一步加強國際合作，包括維護多邊貿易體系、積極參加世貿組織改革等。

大陸4月份經濟數據不理想，4月規模以上工業增加值年減2.9%。從月增率看，4月規模以上工業增加值比上月下降7.08%。而在消費方面，線下消費受營業場所關閉衝擊，線上消費則因物流不暢通同樣受到影響，導致大陸4月社零增速回落至-11.1%。

據浙商宏觀分析，大陸4月經濟生活受到疫情防控形勢影響大。未來經濟要修復的關鍵在於「供應鏈」，在疫情防控下同時實現人與物能自由流動，或許第2季經濟有望改善。