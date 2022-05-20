快訊

混亂中摸索「新台灣模式」 台灣防疫為何「慢好幾拍」？

中壽開第一槍 輕症居家照護須用藥才理賠：不限3種新冠用藥

遭爆性騷擾空姐又砸741萬封口 馬斯克矢口否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩外貿 陸商務部：努力緩解全球供應鏈堵、斷問題

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部副部長盛秋平20日提到要加大力度解決全球供應鏈堵、斷問題。（取自澎湃新聞）
大陸商務部副部長盛秋平20日提到要加大力度解決全球供應鏈堵、斷問題。（取自澎湃新聞）

面對因疫情防控衍生的供應鏈「斷鏈」危機，大陸商務部副部長盛秋平20日在中共中央宣傳部舉辦的「打通內外貿，構建雙循環」記者會上表示，疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。

外貿成為拉動大陸經濟的關鍵要素之一。盛秋平指出，外貿帶動中國大陸1.8億人就業。去年，貨物與服務進出口拉動GDP增長1.7個百分點，對GDP增長貢獻率達到了20.9%。此外，大陸進口對全球進口增長貢獻率達到13.4%，有力促進世界經濟的復甦。

也因此，在內外經濟壓力下，「穩外貿」成為焦點。盛秋平表示，當前，外貿發展面臨著嚴峻複雜的國內外形勢，商務部將堅持穩中求進工作總基調，深入落實各項穩外貿政。大陸海關總署副署長王令浚在同場發布會上也做同樣表述，認為當前穩外貿壓力顯著增加。

對於穩外貿具體做法，盛秋平提到要支持外貿創新發展，發展數位貿易、綠色貿易等。並推動內外貿一體化發展、並進一步加強國際合作，包括維護多邊貿易體系、積極參加世貿組織改革等。

大陸4月份經濟數據不理想，4月規模以上工業增加值年減2.9%。從月增率看，4月規模以上工業增加值比上月下降7.08%。而在消費方面，線下消費受營業場所關閉衝擊，線上消費則因物流不暢通同樣受到影響，導致大陸4月社零增速回落至-11.1%。

據浙商宏觀分析，大陸4月經濟生活受到疫情防控形勢影響大。未來經濟要修復的關鍵在於「供應鏈」，在疫情防控下同時實現人與物能自由流動，或許第2季經濟有望改善。

疫情

延伸閱讀

上海漸解封 航運還在堵

天津海關新措施 外貿保穩提質

廈門16措施促外貿 推廣RCEP

RCEP滿4月 浙企受益顯著

相關新聞

上海4月「封城」 工業產值暴跌六成台商受影響最大

上海「封城」重創經濟，據上海市統計局公布4月規模以上工業企業產值，較去年同期重跌逾六成，幾乎所有產業呈現衰退，又以外企、...

騰訊體育爆大裁員 足籃球運營組等6大業務組被撤銷

騰訊傳出大裁員。據知情人士消息指出，19日，騰訊集團宣布對體育業務部組織架構進行調整，籃球運營組；足球運營組；綜合體育項...

陸6月將頒布「汽車下鄉」補貼政策？行業協會：假消息

大陸近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，鼓勵車型為人民幣15萬元以內的車型，每輛車補貼範圍在人民幣3,000元...

小米好慘 上季獲利腰斬

在供應鏈和訂單均受疫情影響的背景下，大陸科技巨頭小米昨（19）日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29...

看好陸餐飲業 台商逆勢跨界創業

台商何至碩為自己的兩家餐飲店申請到個體工商戶執照。疫情之下，他逆勢跨界創業。他認為，如今仍然是中國大陸經濟、中國大陸餐飲...

穩外貿 陸商務部：努力緩解全球供應鏈堵、斷問題

面對因疫情防控衍生的供應鏈「斷鏈」危機，大陸商務部副部長盛秋平20日在中共中央宣傳部舉辦的「打通內外貿，構建雙循環」記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。