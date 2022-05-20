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體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為杭州早前透過3D展示杭州亞運吉祥物。中新社
圖為杭州早前透過3D展示杭州亞運吉祥物。中新社

受2023年亞洲杯足球賽、成都世大運、杭州亞運、晉江世界中學生運動會、汕頭亞洲青年運動會等多項原定在中國大陸舉辦的賽事延期或取消影響，大陸知名體育門戶網站「騰訊體育」宣布裁撤多個業務部門，涉及約百名員工。

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，騰訊控股集團19日發布「關於OVBU體育業務部組織架構調整的通知」，提出騰訊體育將撤銷籃球業務中心/籃球運營組、足球業務中心/足球運營組、綜合業務及大項目中心/綜合大項目運營組、市場營銷中心等一個中心和六個業務組。

《界面新聞》稱，騰訊體育此次架構調整涉及騰訊體育員工約100人，其中一部分「被優化」（即裁員），另一部分將被調整到新的架構，員工可自主選擇。

報導稱，這是騰訊體育繼2021年4月跟隨騰訊PCG（平台和內容事業群）整體調整後，又一次重要的組織架構變化。經歷上次調整後，騰訊體育目前隸屬於騰訊PCG旗下的「在線視頻事業部」（OVBU）。

近兩年，騰訊擁有的多項體育版權內容也逐漸從騰訊體育轉至騰訊視頻。

《界面新聞》指出，早在2020年7月，被視為騰訊體育核心內容的NBA業務就轉交給騰訊視頻，5年15億美元的版權成本也改由騰訊視頻承擔。2021年4月，美國職棒大聯盟（MLB）的新版權周期開始，官方合作方也為騰訊視頻，而不再是早前的騰訊體育。

騰訊體育目前還擁有2021-2022賽季歐洲足球冠軍聯賽、歐足總歐洲聯賽、中國足球協會超級聯賽（簡稱「中超」）、F1等賽事版權。但受疫情、俱樂部經營等因素影響，中超的影響力和變現能力都在萎縮。2022賽季中超將繼續採封閉賽區模式，預計6月3日開賽，但目前官方仍未最終確認開幕時間。

報導稱，2023年足球亞洲杯等多項原定在中國大陸舉辦的賽事或延期或取消，也是促使騰訊體育調整組織架構的原因之一。

騰訊控股本月18日發布2022年第1季財報，騰訊營收達人民幣1,354.7億元，與去年同期基本持平；凈利閏人民幣234億元，年比下跌51%。騰訊首席戰略官James Mitchell早前就曾表示，公司將退出利潤率較低的商業服務，也會考慮以人員調整的方式控制成本。

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