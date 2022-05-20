快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米Ｑ1財報：營收同比下滑4.6% 全球出貨3850萬部智能手機

集微網／ 集微網

集微網消息，小米今日發佈2022年第一季度財報。財報顯示，該公司第一季度總收入達到人民幣734億元，同比下滑4.6%；經調整淨利潤達到人民幣29億元，同比下滑52.9%。

智能手機領域，小米第一季度智能手機業務收入為人民幣458億元，全球智能手機市場出貨量為3850萬台，全球智能⼿機平均售價（ASP）同比增長14.1%達人民幣 1189 元。中國大陸地區定價在人民幣3000元或以上及境外定價在300歐元或以上的高端智能手機全球出貨量近400萬台。

系統生態方面，全球及中國大陸MIUI月活用戶均創歷史新高。小米全球MIUI月活用戶達5.29億，同比增長1.04億。中國大陸 MIUI月活用戶1.36億。2022年第一季度，小米中國大陸MIUI淨新增月活用戶數580萬。其中，中國大陸MIUI月活用戶數連續六個季度環比遞增。

IoT與生活消費產品方面，2022年第一季度，小米IoT與生活消費產品部分收入194.8億元，預估199.8億元，同比增長6.8%。本季度，小米IoT與生活消費產品業務的毛利率達到15.6%，創單季度歷史新高。

智能電視方面，2022年第一季度小米智能電視再度逆勢增長，全球出貨量同比增長超15%達300萬台。據奧維雲網，小米電視出貨量已連續13個季度中國第一，全球前五。此外在規模效應帶來的成本優勢下，小米2022年第一季度智能電視業務毛利率同比和環比均有所提升，盈利能力得到進一步優化。

互聯網方面，2022年第一季度，小米互聯網服務收入人民幣71億元，同比增長8.2%。境外互聯網業務延續高速增長態勢，收入達人民幣16億元，同比增長71.1%，在整體互聯網服務收入佔比提升至21.9%，創歷史新高。

知識產權方面，截至2022年3月31日，小米的全球專利授權數超過2.6萬件，全球專利申請數超過5.3萬件。其中，小米在影像技術方面的全球專利授權數超980件，全球專利申請數超2400件；在充電技術方面的全球專利申請數超1550件，有線快充全球專利申請數超 390件，市場地位領先。

人民幣 專利

延伸閱讀

亞股隨美股頹勢挫跌 港股領跌區域股市

小米首季獲利腰斬 年減52.9%

只賣4品項！ 新竹隱身巷弄「我家小籠包」爆汁味美、份量飽足 晚來一步吃不著

手機哪種機型用超過5年還很順？ 過來人同推這台：最接近蘋果

相關新聞

陸6月將頒布「汽車下鄉」補貼政策？行業協會：假消息

大陸近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，鼓勵車型為人民幣15萬元以內的車型，每輛車補貼範圍在人民幣3,000元...

小米好慘 上季獲利腰斬

在供應鏈和訂單均受疫情影響的背景下，大陸科技巨頭小米昨（19）日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29...

看好陸餐飲業 台商逆勢跨界創業

台商何至碩為自己的兩家餐飲店申請到個體工商戶執照。疫情之下，他逆勢跨界創業。他認為，如今仍然是中國大陸經濟、中國大陸餐飲...

小米Ｑ1財報：營收同比下滑4.6% 全球出貨3850萬部智能手機

集微網消息，小米今日發佈2022年第一季度財報。財報顯示，該公司第一季度總收入達到人民幣734億元，同比下滑4.6%；經調整淨利潤達到人民幣29億元，同比下滑52.9%。

港失業率攀升至5.4% 逾20萬人失業 餐飲裝修最慘

受第五波疫情衝擊，香港失業率已攀升至5.4%，逾20萬人失業；其中以餐飲、裝修最慘。

疫情影響「超出預期」… 大陸民航業去年虧842億 「1/3在破產路上」

中國民航局18日發布「2021年民航行業發展統計公報」指出，2021年，中國民用航空全行業共虧損842.5億元人民幣（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。