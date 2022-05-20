小米Ｑ1財報：營收同比下滑4.6% 全球出貨3850萬部智能手機

集微網消息，小米今日發佈2022年第一季度財報。財報顯示，該公司第一季度總收入達到人民幣734億元，同比下滑4.6%；經調整淨利潤達到人民幣29億元，同比下滑52.9%。

智能手機領域，小米第一季度智能手機業務收入為人民幣458億元，全球智能手機市場出貨量為3850萬台，全球智能⼿機平均售價（ASP）同比增長14.1%達人民幣 1189 元。中國大陸地區定價在人民幣3000元或以上及境外定價在300歐元或以上的高端智能手機全球出貨量近400萬台。

系統生態方面，全球及中國大陸MIUI月活用戶均創歷史新高。小米全球MIUI月活用戶達5.29億，同比增長1.04億。中國大陸 MIUI月活用戶1.36億。2022年第一季度，小米中國大陸MIUI淨新增月活用戶數580萬。其中，中國大陸MIUI月活用戶數連續六個季度環比遞增。

IoT與生活消費產品方面，2022年第一季度，小米IoT與生活消費產品部分收入194.8億元，預估199.8億元，同比增長6.8%。本季度，小米IoT與生活消費產品業務的毛利率達到15.6%，創單季度歷史新高。

智能電視方面，2022年第一季度小米智能電視再度逆勢增長，全球出貨量同比增長超15%達300萬台。據奧維雲網，小米電視出貨量已連續13個季度中國第一，全球前五。此外在規模效應帶來的成本優勢下，小米2022年第一季度智能電視業務毛利率同比和環比均有所提升，盈利能力得到進一步優化。

互聯網方面，2022年第一季度，小米互聯網服務收入人民幣71億元，同比增長8.2%。境外互聯網業務延續高速增長態勢，收入達人民幣16億元，同比增長71.1%，在整體互聯網服務收入佔比提升至21.9%，創歷史新高。

知識產權方面，截至2022年3月31日，小米的全球專利授權數超過2.6萬件，全球專利申請數超過5.3萬件。其中，小米在影像技術方面的全球專利授權數超980件，全球專利申請數超2400件；在充電技術方面的全球專利申請數超1550件，有線快充全球專利申請數超 390件，市場地位領先。