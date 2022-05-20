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經濟承受重壓 大陸近3個月來首次下調5月LPR

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
大陸5月貸款市場報價利率（LPR）出爐，在連續三個月不變後，LPR迎來下調。中新社
大陸5月貸款市場報價利率（LPR）出爐，在連續三個月不變後，LPR迎來下調。中新社

備受外界關注的大陸5月貸款市場報價利率（LPR）出爐，在連續三個月不變後，LPR迎來下調。中國人民銀行大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，與上月持平，5年期LPR為4.45%，較上月的4.6%大幅下調15個基點。

澎湃新聞報導，儘管本月的中期借貸便利操作中，作為中期政策利率的MLF利率未變，但在降準、壓降存款成本等因素影響下，市場對5月LPR下調，預期強烈。

在4月金融數據出爐後的「答記者問」，大陸央行表示，未來將充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本。

對此，浙商證券表示，個人抵押貸款利率及企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，利率的調降有利於拉動抵押貸款及企業中長期貸款需求。

彭博報導，大華銀行經濟師Woei Chen Ho指出，LPR下調是中國人民銀行進一步支撐經濟成長的積極政策信號。

同時，在大陸央行15日宣布下調首套房貸利率下限後，下調與居民房貸利率掛鉤的5年期LPR能為萎靡的大陸房地產市場提供額外支撐。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

中國人民銀行 大陸央行

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