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機搆：2021年中國大陸IC設計公司數量同比增長26.7%至2810家

集微網／ 集微網

集微網消息，5月19日，據DIGITIMES報道，近年來，中國大陸的IC設計行業一直保持活躍，相關公司的數量持續上升。來自ICCAD的統計數據顯示，2021年中國大陸的IC設計公司數量達到2810家，較2020年的2218家增長26.7%。值得注意的是，2019年只有1780家本地IC設計公司，這顯示出過去兩年的大幅增長。

圖源：DIGITIMES

報道稱，除了北京、上海和深圳這些傳統的IC設計產業中心之外，以下每個城市都有超過100家的設計公司，包括無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥和廈門。基於此，中國大陸的設計公司數量將繼續增加，產業集群效應也將更加明顯。

就規模而言，預計2021年有413家IC設計公司的銷售額超過1億元人民幣，較2020年的289家增長42.9%。2021年，這413家公司的銷售額為3288億元人民幣，高於前一年的3050億元人民幣，佔整個行業銷售額的71.7%。

另一方面，活躍的資本市場也是中國大陸半導體產業發展的一個重要因素。2021年，共有7家中國大陸IC設計公司在科創板上市，共籌集121億元人民幣。截至2021年12月1日，這些公司的總市值為2230億元人民幣。目前，共有42家IC設計公司在主板、中小板、創業板和科創板中上市，這些公司共籌集近447億元人民幣，累計市值達1.8萬億元人民幣。

圖源：DIGITIMES

相比之下，2020年只有35家IC設計公司在主板、中小板、創業板和科創板上市，募集資金總額約為292億人民幣。如今，中國大陸的IC設計公司涵蓋了消費電子、電信、計算機、模擬、電源和智能卡應用。其中，消費電子和電信是中國大陸IC設計公司的兩大主要收入領域，2021年的銷售額分別為2066億元人民幣和1030億元人民幣。

報道指出，未來，半導體行業的增長將更多地依賴於電動汽車（EV）、5G手機、物聯網（IoT）和人工智能芯片。而中國大陸的集成電路應用市場和電子機械行業存在巨大的需求，將推動中國大陸IC設計行業快速發展。

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