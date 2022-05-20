廣東高州荔枝預購 業績逾千萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月下旬將是廣東高州市荔枝大量上市的季節。高州市農業農村局19日披露，今年該市將以「荔枝定製」的模式，實現從「賣荔枝」到「賣文化」，走出富民興村之路。

中新社報導，高州是中國大陸面積最大的荔枝主產縣域，全市荔枝種植面積55.8萬畝。受當前新冠疫情防控形勢複雜性和反彈影響，高州創新、升級荔枝定製模式，在荔枝花期便早早啟動了「我在高州有棵荔枝樹」定製活動。各地消費者通過整樹定製方式，購買2022年荔枝樹果實採摘權。

據統計，目前高州全市已成功定製出荔枝11866棵，預售額超1300萬元（人民幣，下同）。

參與荔枝定製活動的根子鎮荔農何建和稱，定製模式不僅讓荔枝售價穩定，不受市場波動影響，且讓荔農吃了定心丸。「我家有個全是50年左右樹齡的中老荔枝樹果園，今年園中有273棵參與了荔枝定製，占總量一半多。定製出去的荔枝樹收入預估40萬元左右，比去年增加了一倍多。」何建和說。

去年銷售荔枝1100多噸的根子鎮荔枝銷售大戶、強牌果品總經理何以鋒稱，今年荔枝上市的時間相對集中，為了備戰荔枝收成季，公司還新增了一個6.8公尺的冷藏車和多套自動封箱包裝機，日處理鮮荔枝可達10萬公斤，同時還儲備了50萬個電商生物冰袋。

荔枝 電商 廣東

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