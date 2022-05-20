陸汽車購買率 自主新品牌大增
消費者洞察和市場研究機構J.D. Power（君迪）19日發布的2022中國大陸新車購買意向研究顯示，自主新勢力品牌汽車的品牌影響力顯著提高，進步最大；自主新勢力汽車意向購買率同樣增幅最明顯，推動自主品牌汽車意向購買率提升。
中新社報導，報告指出，自主新勢力品牌汽車的品牌影響力得分增幅為52分，進步最大，領先傳統自主品牌汽車（提升38分）與國際品牌汽車（提升24分）。
同時，自主品牌汽車的意向購買率進一步提升，53%的潛客意向購買自主品牌汽車。在自主品牌汽車中，新勢力品牌汽車的意向購買率增幅更為明顯，達67%。其餘各國別車系意向購買率均有所下降。
報告指出，隨著近幾年「新四化」引領著中國大陸汽車行業快速變革，自主新勢力品牌汽車表現持續走強，帶動自主品牌汽車整體向上猛進。究其根本，正是基於關鍵技術與消費者實際需求而展開的創新行為，快速、有效、持續為品牌帶來生命力。這也對如何有效在中國大陸汽車市場特別是新能源領域競爭，提出更高要求。
此外，研究報告還發現，中國大陸市場新能源汽車意向購買率進一步提升：2022年新能源汽車的意向購買份額高達27%，其中，新能源轎車意向購買份額的增長更為顯著。在新能源汽車細分市場中，中型純電動的意向購買率增幅最大，新能源汽車市場的消費升級趨勢明顯。
三、四線城市新能源汽車發展潛力較大。三、四線城市的潛客相較於一、二線城市，對於新能源汽車的體驗度與認知度更低。因此對新能源市場發展而言，三、四線城市或將存在較大潛力。
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