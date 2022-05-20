陸民航業 去年虧842.5億人民幣

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中國大陸民航局18日發布「2021年民航行業發展統計公報」指出，2021年，中國大陸民用航空全行業共虧損842.5億元（人民幣，下同），雖虧損已較上一年度收窄，但公報認為，「新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期」。

據統計公報，2021年，中國大陸民用航空業累計營收人民幣7,529.2億元，年增21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

分類來看，中國大陸航空公司總營收為4,245億元，年增13.3%，虧損670.9億元，比上年減虧149.2億元；機場總營收944.1億元，年增7.9%，虧損14.1億元；相關保障型企業營收2,340億元，年增48.4%，盈利74.6億元。

報告坦言，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。

另據統計，2021年，中國大陸民用航空業完成旅客運輸量4億4,055.74萬人次，年增5.5%。不過，港澳台航線完成59.25萬人次，年減38.4%，國際航線運輸量147.72萬人次，年減84.6%。疫情前（2019年），中國大陸民航旅客運輸量超過6.6億人次。

新冠肺炎 疫情

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