京廣空中大通道 全面啟用

大陸民航局空管局19日披露，5月19日零時，京廣大通道空域結構調整方案（南段方案）正式啟用，標誌著連接京津冀地區和粵港澳大灣區的南北空中大通道全面建成。

新華社報導，大陸民航局空管局空域管理中心空域管理室副主任張俊傑表示，京廣大通道空域結構調整是民航空中大通道建設以來影響範圍最廣、軍民航協調最充分、準備時間最長的一次，預計可為京津冀地區和粵港澳大灣區及沿線地區航班提升近40%的空域容量。

此前，先後完成了京廣大通道西線和北段建設。此次啟用的南段方案共新闢及調整19條航路航線，新增航線里程2313公里，調整優化13個機場相關進離場飛行程序，調整班機航線走向約5000條。

張俊傑表示，完成調整後，這條南北大動脈由過去「單上單下」雙車道變為「雙上雙下」四車道，進一步提升運行安全水平和飛行效率。運行安全方面，每日將減少京廣大通道沿線航路航線交叉匯聚衝突調配次數約572次。

節能減排方面，北京至香港、深圳、珠海、澳門等地航班單程可節省約125公里，全年可節省約318萬公里里程，節省燃油約1.7萬噸，減少碳排放約5.4萬噸。飛行流量方面，可降低京廣沿線主要擁堵航路點飛行流量，最高可降為實施前的67.1%。

自2012年起，全面推進中國大陸民航幹線航路網絡規畫設計，規畫了「10+3」空中骨幹大通道建設。此前，已相繼順利開通6條空中骨幹大通道。