京廣空中大通道 全面啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸民航局空管局19日披露，5月19日零時，京廣大通道空域結構調整方案（南段方案）正式啟用，標誌著連接京津冀地區和粵港澳大灣區的南北空中大通道全面建成。

新華社報導，大陸民航局空管局空域管理中心空域管理室副主任張俊傑表示，京廣大通道空域結構調整是民航空中大通道建設以來影響範圍最廣、軍民航協調最充分、準備時間最長的一次，預計可為京津冀地區和粵港澳大灣區及沿線地區航班提升近40%的空域容量。

此前，先後完成了京廣大通道西線和北段建設。此次啟用的南段方案共新闢及調整19條航路航線，新增航線里程2313公里，調整優化13個機場相關進離場飛行程序，調整班機航線走向約5000條。

張俊傑表示，完成調整後，這條南北大動脈由過去「單上單下」雙車道變為「雙上雙下」四車道，進一步提升運行安全水平和飛行效率。運行安全方面，每日將減少京廣大通道沿線航路航線交叉匯聚衝突調配次數約572次。

節能減排方面，北京至香港、深圳、珠海、澳門等地航班單程可節省約125公里，全年可節省約318萬公里里程，節省燃油約1.7萬噸，減少碳排放約5.4萬噸。飛行流量方面，可降低京廣沿線主要擁堵航路點飛行流量，最高可降為實施前的67.1%。

自2012年起，全面推進中國大陸民航幹線航路網絡規畫設計，規畫了「10+3」空中骨幹大通道建設。此前，已相繼順利開通6條空中骨幹大通道。

航線 民航局

延伸閱讀

中國民航業去年虧損3709億 疫情影響「超出預期」

金馬澎聯盟行文民航局盼減輕離島居民搭機負擔

海軍今起4天東部飛彈射擊 中共軍機連4天飛我東南空域

母親節前夕共機又擾台 連三日闖進我東南空域

相關新聞

小米好慘 上季獲利腰斬

在供應鏈和訂單均受疫情影響的背景下，大陸科技巨頭小米昨（19）日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29...

外貿訂單外流東南亞 陸企不擔心

近日，中國大陸部分外貿企業出口訂單外流較為顯著，珠三角、長三角地區的工業生產秩序因疫情被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲...

看好陸餐飲業 台商逆勢跨界創業

台商何至碩為自己的兩家餐飲店申請到個體工商戶執照。疫情之下，他逆勢跨界創業。他認為，如今仍然是中國大陸經濟、中國大陸餐飲...

陸汽車購買率 自主新品牌大增

消費者洞察和市場研究機構J.D. Power（君迪）19日發布的2022中國大陸新車購買意向研究顯示，自主新勢力品牌汽車...

多孩家庭買房 陸多地限購鬆綁

近期，南京、東莞、寧波、杭州等熱點城市推出二孩或三孩家庭購房需求的房地產新政，例如：在限購範圍內，允許符合條件的家庭新增...

瑞銀估 陸第2季成長率跌破2

中共領導人迄今堅持的「動態清零」防疫政策，嚴重衝擊中國大陸四月分的經濟正常運行。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤預估，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。