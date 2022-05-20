外貿訂單外流東南亞 陸企不擔心

近日，中國大陸部分外貿企業出口訂單外流較為顯著，珠三角、長三角地區的工業生產秩序因疫情被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲等方面承壓，海外訂單和客戶有所流失。不過，多位受訪者表示，這只是短期衝擊，產業鏈未完全外移。

中國新聞周刊報導，4月中國大陸出口同比增速3.9％，較上月的14.7％大幅下降。據中國機電產品進出口商會分析，4月中國大陸機電產品出口額同比微增0.11％，增幅明顯低於3月的11.4％，也是2020年6月以來的最低增幅。

廣東某家用電器企業總經理劉永斌（化名）說，由於原材料、海運成本翻倍等因素，物美價廉的優勢已不復存在，訂單量也隨之下降。

中國機電產品進出口商會4月對500餘家參加廣交會企業的調研，47.2％的企業在手訂單較上年春季和秋季均有所下降，僅有12.6％企業表示訂單同比增長。國際物流不暢（84.5％）和原材料價格（80.1％）仍是受訪企業反映最突出的兩個問題，並致企業利潤被明顯壓縮攤薄，57.5％的企業表示出口利潤率低於去年平均水平。

中國大陸出口增速放緩的同時，今年以來東南亞地區出口增速大幅提升。3月以來，印尼出口同比增速超40％，越南超30％，馬來西亞、泰國、菲律賓約20％。

大多受訪者表示，近期訂單存在向東南亞、墨西哥等地區轉移的現象，不過，他們對訂單轉移沒有過分憂慮。「東南亞國家因人口基數限制，不會完全替代中國的產業鏈。」劉永斌認為，產業配套尚需依靠中國大陸。

「基於成本考量，對人工成本更敏感的加工組裝環節，有向勞動力低廉國家轉移的內在趨勢。」中國機電產品進出口商會總監高士旺說，而中國大陸也要走產業升級道路，通過吸引外資、自主技術升級，向上游延伸。

高士旺建議，應加強國際海運運力協調，引導中資企業加強在海外港口經營布局，對重點行業在運價和運力上給予保障，同時加強大宗商品供給側的穩定供應。