中厚鋼板產業計量測試中心 湖南揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸國家中厚鋼板產業計量測試中心（籌建）揭牌儀式，19日在湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司舉行。據悉，該中心是大陸國家市場監督管理總局批准籌建的首家「國家中厚鋼板產業計量測試中心」。

中新社報導，中厚鋼板是鋼鐵五大品種之一，其品種繁多，使用溫度要求嚴苛、使用環境要求複雜、使用強度要求高，被廣泛用於海洋工程、高層建築、工程機械等領域。

在中國大陸「十四五」規劃下，鋼鐵行業將進入由數量增長向高質量發展轉型發展，建立「國家中厚鋼板產業計量測試中心」，是適應鋼鐵產業快速發展的迫切需要。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司作為中國大陸中厚鋼板主要生產商之一，於2020年9月率先啟動了產業計量測試中心建設，今年5月通過籌建評審。　　 　　

該中心建成後，將密切跟蹤當前世界科技進步和產業發展的最新趨勢，探索物聯網、區塊鏈、人工智慧、大數據、雲計算和5G等技術在產業計量測試領域的應用；將計量測試融入中厚鋼板設計、研製、試驗、生產和使用等全過程，推動產業計量測試技術發展，為產業提供「全溯源鏈、全產業鏈、全壽命周期、前瞻性」的計量測試服務，突破產業「卡脖子」技術瓶頸，提高產品核心競爭力。

湘潭 建築

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