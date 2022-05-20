看好陸餐飲業 台商逆勢跨界創業

台商何至碩為自己的兩家餐飲店申請到個體工商戶執照。疫情之下，他逆勢跨界創業。他認為，如今仍然是中國大陸經濟、中國大陸餐飲行業的最好時刻。中國大陸經濟長期向好的基本面沒有改變。

中新社報導，生於台灣台南的何至碩，祖籍在安徽廬江，早在2009年便到合肥投資興業。登陸前，他已在台灣餐廚垃圾處理行業摸爬滾打20多年。

2010年起，大陸逐步推進城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理，讓他看到在大陸發展前景廣闊。兩年後，他將台灣成熟的垃圾閉環處理工藝帶到合肥，一待就是十年。「不誇張地說，我們做的是一項新興項目，關乎千家萬戶，造福子孫後代」。

何至碩說，合肥廚餘垃圾處理的歷程是大陸廚餘處理事業發展的縮影，是廚餘垃圾收集處理全流程從粗放走向細化、從試驗階段走向成熟處理階段的真實寫照。

十年來，合肥在政策、法律法規的制定和宣導等方面做了大量工作，讓市民和商戶瞭解和理解垃圾分類，以及廚餘垃圾無害化、減量化、資源化的必要性。至2021年，合肥已實現垃圾分類全程閉環，未來將規畫選址建設5座廚餘垃圾處理廠，預計到2025年餐廚垃圾處理能力1100噸/日，廚餘垃圾處理能力1700噸/日。

其間，何至碩的事業也蒸蒸日上—他的公司在安徽省內皖中、皖南、皖北共開展三個餐廚處理項目，日處理餐廚垃圾量200餘噸，已累計處理合肥市區餐廚垃圾35萬餘噸。

他認為，對兒童的教育和宣導力度尚需加大，通過孩童影響其家人，假以時日，大陸地區的垃圾分類事業一定會越來越好。

在合肥工作、生活，何至碩最大的感受是長三角地區省際交通、安徽省內交通日新月異。「對於台灣年輕人而言，與大陸發展同頻會有更廣闊的天地。」他希望更多台青放眼大陸，到大陸親身感受和經歷，把握大陸發展的時與勢，為自己創造更多機會。