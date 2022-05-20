杭州大走廊 打造數位產業集群

杭州市18日召開杭州城西科創大走廊（下稱大走廊）高質量融合發展打造創新策源地推進會。瞄準世界科技前沿，大走廊計畫打造兆元級具有全球影響力的數位產業集群，到2025年產業增加值預計突破4000億元（人民幣，下同），數位經濟核心產業營收突破1兆元。

中新社報導，大走廊是杭州市國土空間總體規劃確定的重點發展地區。近年，大走廊聚焦「互聯網+」、生命健康、新材料三大科創高地建設，加速集聚一批高能級科創平台。西湖大學、中法航空大學、超重力離心模擬實驗裝置加速建設，之江實驗室、西湖實驗室等進入國家實驗室建設序列。

根據會上發布的大走廊發展戰略，為加快打造創新策源地和高水平現代化引領示範區，大走廊將堅持科創集群、城市功能、生活體系、生態系統、人文空間一體化布局，形成「一心聚力、兩軸提升、七圈驅動、全域風景」的空間格局。

在創新集群方面，其計畫打造兆元級具有全球影響力的數位產業集群，形成生命健康、高端裝備兩個千億級產業集群，培育發展金融科技、創投產業、人力資本三大特色科技服務業，形成「123X」現代產業體系。

到2035年，大走廊基本建成國際重要科技創新中心，成具全球知名度和影響力創新策源地，創新力、競爭力、影響力卓著的示範區。