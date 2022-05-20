多孩家庭買房 陸多地限購鬆綁

近期，南京、東莞、寧波、杭州等熱點城市推出二孩或三孩家庭購房需求的房地產新政，例如：在限購範圍內，允許符合條件的家庭新增購一套房。克而瑞研究中心副總經理楊科偉認為，鬆綁多孩家庭限購，在響應生育政策號召之餘，還可以激發購房需求。

中新社報導，除杭州外，據克而瑞研究中心統計，近期南京、瀋陽、東莞、蘭州6城等放鬆多胎家庭限購，允許生育二孩或三孩家庭多購1套房，瀋陽、南京、無錫還給予利率或公積金等信貸支持。蘇州則定向鬆綁限售，對因家庭出生人口增加確實需要更換住房的，不受限售條件的制約。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，事實上各地在多孩家庭住房優惠政策方面經歷了「三部曲」。一是公租房優惠。如北京朝陽區對取得公租房備案資格且尚未配租配售的未成年子女數量較多的家庭，以直接發放選房通知單的方式組織選房。二是購房補貼。如：甘肅臨澤明確生育二孩和三孩家庭享受住房補貼。三是放寬限購。近期如無錫、杭州、東莞等城市均有這類規定。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，將樓市政策與生育問題結合起來是近期樓市調控政策的一個新方向，預計後期政策將會不斷完善深化，同時也不排除將會有更多城市跟進。

陳霄還注意到，當前推出多孩家庭住房優惠政策的城市集中於二線及部分三四線城市，長三角城市居多，江蘇省占據多席。這可能與江蘇省的人口現狀有關。據官方數據，2021年江蘇省全年人口出生率5.7‰，明顯低於中國大陸平均水平。

多孩家庭大多面向改善性住房需求。陳霄指出，這樣的政策密集推出有望為促進市場改善性需求釋放加力，這也是樓市支持性政策從剛需向改善性需求延伸的信號。

這類政策對當下樓市行情影響幾何？廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，生二、三孩的家庭占比較少，對樓市直接刺激不大，更多的是信號意義；鼓勵的政策導向，是在降低生育、養育、教育的成本方面，在住房方面，更多的也應該是降低住房成本，促進生育和消費意願。