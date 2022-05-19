小米第一季淨利潤年減53% 手機業務承壓

疫情影響下，大陸科技巨頭小米業績大跌。19日發布今年第一季財報，財報顯示，第一季實現收入人民幣733.5億元（約新台幣3227.4億元），年減4.6%；經調整淨利潤年減53%至人民幣28.6億元（約新台幣125.84億元），仍在市場預期之內。

香港經濟日報報導，券商預測小米今年第一季營收約人民幣725.2億元，相當於年跌6%；經調整淨利潤人民幣28.4億元，年減53%。

小米第一季智慧手機出貨量共3850萬支，較去年4940萬支少22%，全球市占率12.6%，維持第三，但大陸市占率13.9%、僅排第五。雖然銷量下跌，但產品平均銷價年增14.1%至人民幣1189元（約新台幣5232元）。

從分項業務來看，小米首季智慧手機收入年跌11%，為人民幣457.6億元，IoT與生活消費產品年增7%至人民幣194.8億元，互聯網服務收入年增8%至人民幣71.1億元。

以毛利率計，智慧手機毛利率年減3個百分點至9.9%，受到智慧手機型號促銷所致；IoT與生活消費產品分部毛利率增1.1個百分點至15.6%，創季度新高，受惠於顯示板等核心零件下跌；互聯網服務毛利率跌1.6百分點至70.8%，因毛利較低的廣告業務占比提高。

以整個集團計，小米今年首季毛利率17.3%，年跌1.1個百分點，季增0.2百分點。

在小米公布財報前，「日本經濟新聞」引述知情人士指出，由於防疫措施導致供應鏈中斷，小米已經通知供應商，擬把全年預估銷量從原先的目標2億支手機下調至1.6億至1.8億支之間，下調幅度介於1成至2成，較小米去年手機出貨量的1.91億支，減少5.8%至16.2%。

供應商表示，小米可能會再次調整訂單，有可能會觀察中國大陸市場的供應鏈狀況及消費者需求，再進一步調整訂單。

除了小米外，另外兩個大陸手機品牌vivo與OPPO，也擬下調第二季與下一季訂單約20%，優先消化目前庫存。消息人士稱，vivo甚至警告部分供應商，為了降低成本，今年不會更新部分中階智慧手機型號的關鍵零組件規格。

另外，小米首次披露智慧電動車等創新業務費用，季度相關費用約人民幣4.25億元，全季研發費用總額增加16%至人民幣35億元。