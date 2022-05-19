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小米首季獲利腰斬 年減52.9%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
小米創辦人雷軍曾喊話，要在三年內讓小米手機銷量成為全球第一。新華社
小米創辦人雷軍曾喊話，要在三年內讓小米手機銷量成為全球第一。新華社

疫情影響供應鏈和訂單的背景下，大陸科技巨頭小米19日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29億元（約新台幣億元），年減52.9%，較去年第四季衰退36.1%。

小米19日下午在港交所公布2022年第1季財報，期間內實現營收人民幣733.5億元，年減4.6%。其中，智慧型手機業務收入人民幣458億元，年減11.1%，出貨量達3,850萬台。

根據市調機構Canalys數據，2022年第1季，小米全球智慧型手機出貨量保持第三，市佔率達12.6%，但在大陸出貨量年減18.2%，排名第五，市佔率為13.9%。

小米財報指出，在智慧型手機業務方面，由於核心零組件供應的持續短缺、新冠疫情反覆及全球宏觀經濟環境等因素，對整體智慧型手機市場的需求及供應帶來較大影響。

財報還顯示，小米全球智慧型⼿機平均售價（ASP）年增14.1%，達人民幣1,189元。

人民幣 疫情 小米

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