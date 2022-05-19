小米首季獲利腰斬 年減52.9%

新冠疫情爆發初期，大陸餐飲業迎來一輪洗牌，導致有明星「加持」的業者，夾帶資本優勢趁勢而起，以較具代表性的演員陳赫、鄭愷投資的賢合庄、火鳳祥鮮貨火鍋為例，門市數一度達到800家和近200家，拓點速度比海底撈還快，但風潮過後，這些明星餐飲正迅速衰退，使得大批加盟商成為了被收割的對象。

2022-05-19 17:59