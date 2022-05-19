聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米首季獲利腰斬 年減52.9%
在疫情影響供應鏈和訂單的背景下，大陸科技巨頭小米19日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29億元（約新台幣億元），年減52.9%，較去年第四季衰退36.1%。
小米19日下午在港交所公布2022年第1季財報，期間內實現營收人民幣733.5億元，年減4.6%。其中，智慧型手機業務收入人民幣458億元，年減11.1%，出貨量達3,850萬台。
根據市調機構Canalys數據，2022年第1季，小米全球智慧型手機出貨量保持第三，市佔率達12.6%，但在大陸出貨量年減18.2%，排名第五，市佔率為13.9%。
小米財報指出，在智慧型手機業務方面，由於核心零組件供應的持續短缺、新冠疫情反覆及全球宏觀經濟環境等因素，對整體智慧型手機市場的需求及供應帶來較大影響。
財報還顯示，小米全球智慧型⼿機平均售價（ASP）年增14.1%，達人民幣1,189元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言