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疫間救消費 林毅夫：在陸封控區每人發錢4400元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫18日建議可針對封控區民眾直接派發現金或消費券。圖／中新網
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫18日建議可針對封控區民眾直接派發現金或消費券。圖／中新網

受到疫情防控影響，大陸內需消費受到衝擊。如何擴大內需、刺激消費成為大陸經濟學者關注問題。據陸媒財新網報導，北京大學新結構經濟學研究院教授林毅夫18日在一場線上研討會指出，要探索更加精準、同時更加開放的疫情防控政策。比如在封控區發放人民幣1,000元（約新台幣4,408元），其中500元也可以考慮用數位人民幣形式發放，有利於推廣數位人民幣。

綜合陸媒報導，林毅夫在會上表示，目前大陸國內產能存在過剩而消費乏力，應把更多的政策著力點放在提升消費上。他建議通過發放限期使用的電子貨幣等方式帶動消費。

林毅夫指出，去年下半年以來，經濟處於下滑週期，尤其是進入三月份至今，經濟更是雪上加霜，由於Omicron高傳播率，導致大陸不少城市爆發疫情，在這種狀況下，必須繼續保持較高增長、堅持擴大開放。他說，「如果五月底實現動態清零後，今年5.5%左右的經濟增長是有完全可能的。」

此前，有不少經濟學者建議直接對民眾發放現金、消費券來刺激內需。比如，北大國發院院長姚洋在今年3月底曾建議，可從今年促進地方投資的人民幣3.65兆元專項債中拿出三分之一來增加消費，平均給全國每人發人民幣1,000塊錢左右，以電子貨幣的形式讓大家限期使用。通過消費乘數（3或者5）計算可知，每人人民幣1,000元左右可以帶動人民幣4.5兆元至人民幣6兆元的消費。

據16日陸國家統計局發布數據顯示，4月，大陸社會消費品零售總額年減11.1%，其中，商品零售下降9.7%。其中，餐飲收入年減22.7%。當時，國家統計局稱疫情對消費市場的影響也是短期的，在疫情逐步得到控制後，消費市場也將逐步恢復，消費需求也將得到釋放。

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