新興行業「核酸採樣員」 月薪九萬台幣

大陸為防疫已決定推動「常態化核酸採樣工作」，上海與更多省市都將布設15分鐘的核酸檢測圈，應運而生的就是需要大量的「核酸採樣員」，月薪可至2萬人民幣（約9萬台幣）。

網友戲稱，大陸已成了「核大國」，每一地區的人民都隨時進行核酸檢測，而緊缺的「核酸採樣員」也因此成為大陸當前最新夯的職業業。

部分陸媒體財經媒體報導稱，大陸一些城市正在招聘「核酸採樣員」，每日薪酬超1000元人民幣，甚至表示上海某些用人單位的月薪已開到1.8萬至2萬元。

上觀新聞報導，上海構建15分鐘核酸檢測圈後，採樣員需求大增，在前程無憂招聘網站檢索「核酸採樣」，並把工作地點僅限於上海，出現30多條招聘上海核酸採樣員的資訊。

招聘用人單位有包括之江生物、華測檢測等上市公司下屬企業，也有英格瑪（上海）這樣的企業服務外包有限公司，更多的是各種抬頭的生物科技、健康管理公司等。