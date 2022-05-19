聽新聞
test
0:00 / 0:00
新興行業「核酸採樣員」 月薪九萬台幣
大陸為防疫已決定推動「常態化核酸採樣工作」，上海與更多省市都將布設15分鐘的核酸檢測圈，應運而生的就是需要大量的「核酸採樣員」，月薪可至2萬人民幣（約9萬台幣）。
網友戲稱，大陸已成了「核大國」，每一地區的人民都隨時進行核酸檢測，而緊缺的「核酸採樣員」也因此成為大陸當前最新夯的職業業。
部分陸媒體財經媒體報導稱，大陸一些城市正在招聘「核酸採樣員」，每日薪酬超1000元人民幣，甚至表示上海某些用人單位的月薪已開到1.8萬至2萬元。
上觀新聞報導，上海構建15分鐘核酸檢測圈後，採樣員需求大增，在前程無憂招聘網站檢索「核酸採樣」，並把工作地點僅限於上海，出現30多條招聘上海核酸採樣員的資訊。
招聘用人單位有包括之江生物、華測檢測等上市公司下屬企業，也有英格瑪（上海）這樣的企業服務外包有限公司，更多的是各種抬頭的生物科技、健康管理公司等。
但月薪是否真的達到2萬元？什麼樣資質的人才能應聘？以及面對高薪誘惑，醫療機構的醫護人員會否選擇跳槽等？這些問題有待用人單位和受聘者雙方進一步溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言