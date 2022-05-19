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無限期推遲電動車預售？恒大汽車否認「嚴重不實」

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
恒大汽車18日晚間發聲明表示，無限期推遲電動車預售的消息嚴重不實。（圖／取自新浪網）
恒大汽車18日晚間發聲明表示，無限期推遲電動車預售的消息嚴重不實。（圖／取自新浪網）

恒大集團董事局主席許家印曾稱6月一定要實現自家電動車恒馳5量產，但最近有消息指出，恒大汽車無限期推遲電動車預售。恒大汽車18日晚間於恒馳官方微博發聲明表示，無限期推遲電動車預售的消息嚴重不實。

香港「經濟日報」報導，由於母公司中國恒大深陷債務危機，導致恒大汽車旗下電動車品牌恒馳汽車仍無新車落地。許家印之前立下「軍令狀」，要求恒馳5一定要在6月22日實現量產，之後恒馳汽車總裁劉永灼5月初宣布，將全面啟動恒馳5的預售工作。眼看6月22日「期限」將近，事情又出現反轉，大陸媒體指出，恒大汽車無限期推遲電動汽車預售。

對此，恒大汽車強調，消息嚴重不實。受疫情影響，恒馳5原定6月22日量產時間調整為9月20日，預售工作正常進行中。

此外，之前有消息稱，恒馳5已於大陸「五一」期間開放預售，在預售的10個小時內，恒馳5訂單達5萬部。不過，恒大汽車相關工作人員否認，稱恒馳5還沒有開始預售。

恒大 債務危機

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