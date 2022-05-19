總投資1033億人民幣 泉州178個重大項目集中開工
中國大陸著名僑鄉、民營經濟大市福建泉州17日舉行2022年重大項目集中開工活動。活動以視訊連線方式進行，當天開工的178個重點項目總投資1033億元（人民幣，下同），其中產業佔比最高，共127個、總投資769億元，超過總數的70%。
中新社報導，據悉，此次集中開工的項目投資體量較大，投資超20億元的項目14個；項目涵蓋智能裝備、生物科技、光電產業、石墨烯新材料等多個領域。
今年3月中旬，福建泉州爆發本土疫情，歷時一個多月，給當地經濟社會發展帶來不小的影響。連日來，泉州各地全力以赴推進項目建設、多措並舉抓好招商引資，力爭把失去時間搶回來。
據瞭解，2022年泉州共安排市重點項目820個，總投資12038.8億元，年度計劃投資1845.1億元。
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