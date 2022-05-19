2022中非經貿 長沙辦線上對接會

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022年中非經貿供需線上對接會17日在湖南長沙舉辦，來自非洲10個國家的180餘家非洲企業，及150餘家中國大陸對非貿易企業，通過線上開展對接撮合，完成線上磋商200餘輪次。

中新社報導，此次對接會是中非經貿博覽會閉會年對非經貿促進系列活動之一。湖南省商務廳副廳長李心球介紹，活動以聚焦非洲優質產品出口需要和打造非洲非資源性產品集散交易加工中心為目標，旨在助力更多非洲優質產品走進中國市場。

中國工商銀行和標準銀行集團分別負責中方和非方企業邀約。180餘家非洲企業的出口產品類目覆蓋大宗農產品、油料作物及加工品、植源性經濟作物等17大類，棕櫚油、咖啡、紅酒、玉米、寶石、錳礦等67小類。活動主辦方會前精準邀約中國大陸對非貿易採購商150餘家參會，並組織中非企業根據供需要求提前精準配對，搭建優質高效的合作橋梁。

標準銀行集團企業與商業銀行事業部總裁比爾·布萊克在視訊致詞中表示，對接活動將具有出口能力的非洲企業與潛在中國大陸採購商相連接。作為服務非洲出口商進入中國大陸市場的銀行，將為非洲進出口商提供完整的貿易解決方案，為在非中國企業提供從融資到保險業務的綜合化金融服務，促進中非經貿合作。

湖南駐外之家信息科技有限公司副總經理向保軍說，中非經貿供需線上對接會開展大範圍撮合，讓企業受益頗多，他們十分關注非洲非資源性產品進口，對接會將幫助企業獲得更多合作信息和機遇。

本次對接會使用的「環球撮合薈」跨境撮合平台自2020年8月28日面向全球發布以來，為境內外企業創新提供了線上線下一體化的撮合服務，並配套提供交易結算、融資支持等一站式金融服務，吸引來自全球59個國家和地區、30餘個行業的7萬餘家企業入駐，舉辦了160餘場跨境撮合活動，累計達成跨境合作意向4000餘項，合作金額上百億元人民幣。

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