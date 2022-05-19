湖南工程機械 中歐班列助力外銷

搭載山河智能製造的近五百台挖掘機和滑移裝載機的中歐班列山河智能專列，17日從長沙出發駛向歐洲。

中新社報導，據綜合測算，相較以往經海運出海，搭乘中歐班列出口歐洲，將為該工程機械龍頭企業縮短運輸時間20多天，降低運輸成本15%左右。

「這將有助於企業大幅縮短合約交付時間，提升企業資金周轉率，為企業降低綜合成本，提升企業在海外的市場競爭力。」山河智能股份有限公司董事長、首席專家何清華說。

近年來，湖南工程機械企業國際化進程加速，海外市場頻傳佳績。面臨新冠疫情影響下的運輸受阻、海運費漲價、艙位緊張、運期延長等問題考驗，高效便捷、運輸穩定的中歐班列成為眾多企業走向亞歐經濟版圖的重要物流通道。

長沙人民政府物流與口岸辦公室把握機遇，聯合鐵路貨運中心、中歐班列運營平台、海關等單位深入企業，為湖南製造企業打造物流解決方案，加快推進非標產品適箱化生產和設計，為企業提供便利通關環境，優化鐵路裝箱和運輸組織，助企業疏通道、穩外貿、促發展。

目前，湖南已為中聯重科、三一重工、吉利集團等多個湖南本土製造企業訂製中歐班列專列。今年來，中歐班列（長沙）已發出湖南本土生產製造企業專列18列。

何清華介紹，今年來，工程機械海外市場持續向好，山河智能的國際營銷也進入提檔加速期。「本次專列的發運，是山河智能積極探索國際物流多元化、大力擴大海外市場份額有力舉措。」

長沙市人民政府物流與口岸辦公室黨組書記楊莉表示，將繼續深入企業調研，引導企業與中歐班列對接，為企業訂製物流解決方案；加強與邊境口岸對接協調，幫助企業疏運口岸滯壓貨物；鼓勵企業全面整合物流資源，構建全方位物流體系，幫助企業降本增效。