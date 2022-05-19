廣西盼攜手在穗日企 拓東協市場

「廣西作為有大量日資企業進駐的中國大陸華南地區與東南亞的連接點，在日本備受關注。」日本駐廣州總領事館總領事龜井啟次17日表示。他認為，廣西農林業、汽車、有色金屬等優勢產業與日企有很大的合作空間。

中新社報導，當天，廣西與日本在穗企業經貿合作懇談會以線上線下形式舉辦。懇談會由廣西壯族自治區貿促會、廣西壯族自治區人民政府對接粵港澳大灣區建設聯絡辦公室主辦。

廣西貿促會會長魏然介紹，日本是廣西對外貿易傳統主要市場。《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2022年生效實施，作為中國大陸面向東協開放合作的前沿、面向東協的金融開放門戶，廣西為外企利用RCEP規則落地發展提供廣闊平台，將助力日本競爭力較強的產業開拓包括東協在內的第三方市場。

2022年1月，廣西汽車集團與日本ASF公司簽署2.1億元人民幣合作開發協議。廣西汽車集團有限公司國際業務部總經理辛軍強當天在懇談會上表示，日本汽車消費市場和製造技術成熟，廣西汽車產業在研發、製造成本，新能源商用車供應鏈方面具有優勢，雙方產業互補，可以探索電動自行車等車型在東南亞新興市場拓展銷售。

廣西正加快建設連接中國大陸與東協時間最短、價格最優的西部陸海新通道。日本最大綜合物流企業——日本通運株式會社子公司日通國際物流已在南寧設立事務所，開展從東南亞到中國的物流業務。該企業代表稱，與廣西方有望在開通海上航線、港口物流、多式聯運等方面加強合作，推動打造區域內相關產業鏈供應鏈。

三菱商事、三井住友銀行（中國）有限公司、瑞穗銀行（中國）有限公司、日立（中國）有限公司等日本知名企業在穗機構代表在線參加懇談。