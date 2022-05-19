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銀行跨境資金 延續淨流入

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家外匯管理局17日發布數據顯示，4月銀行結售匯順差190億美元，與一季度月均水平相當；非銀行部門涉外收支順差162億美元，環比增長57%。

新華社報導，「當前國內外複雜環境下，我國跨境資金流動延續淨流入局面。」大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英說，當前大陸跨境資金流動形勢總體穩定，在國內外因素的綜合影響下，主要是從前期的較高流入趨向均衡流動。

王春英介紹，經常帳戶、直接投資等基礎性順差，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。「近期跨境證券投資流動的雙向調整不影響跨境資金流動總體均衡，也不影響境外投資者穩步增持人民幣資產的大方向。」

關於近期人民幣匯率波動，王春英認為，近期人民幣匯率貶值是短期變化，沒有改變人民幣匯率雙向波動、在合理均衡水平上保持基本穩定的總體特徵。

「境外央行、追蹤國際指數的相關資金對人民幣資產的配置需求明顯上升。國際貨幣基金組織近日將特別提款權（SDR）中人民幣權重，由2016年的10.92%提高到12.28%，反映國際社會對中國經濟和金融市場發展的認可和信心。」王春英說。

王春英表示，服務實體經濟是外匯局的工作重點之一。一方面加快落實外匯支持政策，積極回應外資企業等各類市場主體的便利化政策訴求；另一方面，督促金融機構及時響應外貿企業，特別是中小企業的匯率避險需求，降低企業避險成本。

人民幣 外匯

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