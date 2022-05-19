大陸工信部：加快5G、數據中心等建設

在17日舉行的2022年世界電信和信息社會日大會上，中國大陸工業和信息化部副部長張雲明表示，要加快基礎設施建設，系統推進5G、千兆光網、數據中心建設發展和傳統基礎設施改造升級。

中新社報導，張雲明表示，中國大陸已建成全球規模最大的移動寬頻和光纖網路，網路質量達到甚至優於世界發達國家水平。目前，建成5G基地台近160萬個，成為全球首個基於獨立組網模式規模建設5G網路的國家。固定寬頻由百兆邁向千兆跨越升級，光纖用戶占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。

張雲明指出，要加強核心技術攻關，實現高水平科技自立自強，夯實發展基礎；推進實體經濟轉型，5G應用揚帆遠航，工業互聯網提檔升級；提升數位惠民水平，推進服務普惠均等。

目前，中國科技公司積極建設數位基礎設施，加速實施數據中心、千兆光網等計畫。中國聯通當日發布算力時代全光底座，從算力供給、算力輸送、算力調度和算力服務四大方面，構建算力網路，最終形成覆蓋全大陸的「5+4+31+X」的雲網邊一體化多層級算力布局。

浪潮集團總經理劉繼永在大會上表示，公司正全力打造業界領先的算網一體基礎設施及其支撐體系，支持大陸東數西算跨區域資源調配戰略重鎮落地。

中國電信董事長柯瑞文表示，該公司雲網融合戰略推動DC、網、算力、雲、大數據／AI、安全、綠色等多要素聚合創新，加快數位信息基礎設施建設與升級，積極提供更多優質高效的綜合智能信息產品和服務。