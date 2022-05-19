陸衛星產業產值 去年成長逾16%

2021年中國大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到4690億元人民幣，從業人員數量超過50萬；5月18日，中國衛星導航定位協會在京發布《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。數據表明，2021年中國大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定高速增長態勢。

新華社報導，白皮書顯示，2021年中國大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到4690億元人民幣，較2020年增長16.29％。當前，中國大陸衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在1萬4000家左右，從業人員數量超過50萬。

截至2021年底，業內相關上市公司總數為90家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全大陸總體產值的8.7％左右。同時，中國大陸衛星導航與位置服務領域自主創新能力持續提升，2021年，中國大陸衛星導航專利申請累計總量突破9.8萬件，繼續保持全球領先。

白皮書指出，2021年中國大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定高速增長態勢，產業生態範圍進一步擴大，產業結構持續優化，在行業應用發展不斷深化的同時，區域應用也得到顯著拓展，應用場景越來越豐富。

「隨著北斗產業化的不斷推進，目前北斗應用已經深入到各個行業領域及人們生活的方方面面，大眾消費類應用正逐漸成為北斗應用規模最大的領域之一。」中國衛星導航定位協會副會長孫中亮介紹，搭載大陸國產北斗高精度定位晶片的北斗高精度共享單車投放已突破500萬輛，全面覆蓋全大陸450餘座城市。

通過對產業鏈重點監測企業數據和重點市場數據的綜合研究分析表明，重點監測企業的核心產值相關業務營收同比去年有較高增長，重點市場的景氣度和應用規模進一步提升，這主要得益於「北斗+」和「+北斗」的深化發展，推動了應用市場的進一步擴大，尤其在新基建和數位經濟政策的有力拉動下，行業和區域的各種新應用、新業務、新模式呈現出蓬勃發展的良好局面。