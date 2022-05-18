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騰訊：官方重發遊戲版號 轉化為收入還需時間

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
騰訊集團總裁劉熾平。圖／取自新浪財經網
騰訊集團總裁劉熾平。圖／取自新浪財經網

騰訊總裁劉熾平表示，大陸官方過去兩個月在較高層次向行業釋放支持訊號，希望平台經濟更健康發展，並推動監管正常化，但政策方向對集團的業務貢獻可能有時間滯後，因為監管機構及有關部門需要花時間將政策轉化為實際行動。

據香港電台，劉熾平說，有關轉變自上月起已有正面發展，例如大陸國家新聞出版署重新發出遊戲版號，形容「令人鼓舞」，相信合規和表現良好的企業將開始受惠。

騰訊首席戰略官James Mitchell則指出，大陸官方重新批出遊戲版號，對騰訊集團本土遊戲業務有正面幫助，有利發行更多遊戲產品，同時亦反映監管機構對於行業發展現況感到滿意，整體環境變得更加穩定，毋須繼續揣測監管態度在可見的將來再次變動，預計行業發展會改善，「但要轉化為收入，或需時數月」。

他又說，海外遊戲業務面對相對困難的形勢，雖然電腦遊戲業務曾受惠疫情，但現時則受到疫情減退影響，但隨著有更多大規模投資的遊戲即將應市，相信對有關收入會帶來正面影響。

大陸網路巨頭騰訊控股5月18日發佈2022年第一季財報顯示，淨利潤同比下降51%，本土市場遊戲收入下降1%。

據澎湃新聞，財報顯示，一季度騰訊營收1355億元人民幣，市場預期1410.58億元，上年同期1353.03億元，同比基本持平。淨利潤234億元，同比下降51%。非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，淨利潤255億元，同比下降23%。

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