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李克強：看得準的新舉措能用盡用 5月能出盡出

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李克強。圖／取自中國政府網
大陸國務院總理李克強。圖／取自中國政府網

大陸國務院總理李克強，18日在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時表示，中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完畢；各地各部門要增強緊迫感，看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。。

李克強指出，3月以來，特別是4月部分經濟指標明顯轉弱，經濟放緩壓力進一步加大。既要堅定信心，看到仍有1.5億多戶市場主體，當前物價平穩，應對挑戰仍有政策空間，又要正視困難、應對衝擊。

李克強認為，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，果斷作為，加大宏觀政策調節。

李克強認為，要用改革辦法解決前進中的困難。突出就業優先，通過穩市場主體來保就業保民生，落實落細留抵退稅減稅等組合式紓困政策，引導金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款緩交利息。

此外，確保糧食穩產和能源穩定供應。在做好疫情防控同時進一步暢通物流大動脈和微循環。提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。支援平臺經濟、數位經濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

李克強 疫情

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