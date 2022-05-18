騰訊Q1淨利1125億 連三季下滑

大陸科技巨頭騰訊控股18日公布財報顯示，2022年第一季，經調整淨利為人民幣255.45億元（約新台幣1,125億元），年減23%，營收人民幣1,354.71億元，僅年增0.1%，其中，淨利為連續三季下滑。

財報顯示，在非國際會計準則（Non-IFRS）下，騰訊經調整淨利為人民幣255.45億元，年減23%，除了遜於預期外，也是騰訊繼2021年第三季、第四季淨利分別年減2%、25%後，連續第三季下滑。

同時，若在國際會計準則下，騰訊2022年第一季淨利人民幣234.13億元，年減幅度達51%。

對於業績下滑，騰訊表示，主要是因成本及開支整體上漲程度快於收入，以及聯營公司所作淨貢獻由盈利轉為虧損所致。

分業務來看，騰訊今年第一季增值服務業務營收為人民幣727億元，較去年同期持平。其中，本土市場遊戲收入人民幣330億元，年減1%；國際市場遊戲收入人民幣106億元，年減20%；社交網路收入為人民幣291億元，去年同期為人民幣288億元。

同時，騰訊首季網路廣告業務收入人民幣180億元，年減16%；另金融科技及企業服務業務收入人民幣428億元，年增10%，收入佔比從29%提升至32%，雖三月數據受大陸本土疫情影響有所減少，但仍為騰訊的重要成長引擎。

另騰訊財報顯示，截至2022年3月31日，旗下微信及WeChat的月活躍帳戶數達12.9億，超過預估值12.7億，年增3.8%；QQ移動端月活躍賬戶數5.64億，年減7%；騰訊收費增值服務付費會員數達2.39億，年增6%。