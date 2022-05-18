俞建華掌舵大陸海關總署　國際貿易談判代表懸缺

中國大陸商務部再有官員職務異動。據大陸人社部網站18日公告，任命俞建華為海關總署署長，並免去他的商務部國際貿易談判代表、副部長職務，此舉將使大陸的國際貿易談判代表一職再次懸缺。

上月25日，大陸海關總署官網也已宣布，由俞建華任海關總署黨委書記。此次人社部公告後，也象徵俞建華正式掌舵大陸海關總署，並退出商務部的相關職務，另前任大陸海關總署署長倪岳峰，已於4月22日「空降」河北，接替王東峰擔任河北省委書記。

公開資訊顯示，俞建華長期在商務部工作，主要從事貿易談判工作，並常駐過聯合國等國際組織，曾任商務部部長助理、黨組成員，商務部國際貿易談判副代表、黨組成員，中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使等職。

2021年1月，大陸任命俞建華為商務部國際貿易談判代表（正部長級官員）後，結束該一職務兩年來的懸缺，被認為有助於延續中美貿易談判。

惟對中美貿易協議第一階段簽署逾兩年後，美國貿易代表戴琪近期表示，美國與中國貿易談判時，不尋求達成新的協議，而是要解決北京「不公平」的貿易做法；中國大陸商務部則回應，中美合作是唯一正確的選擇，希望美方採取理性務實的對華經貿政策，並指目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

中國大陸自2010年起設立國際貿易談判代表，由商務部副部長出任，負責對外經濟貿易領域的重大多、雙邊談判工作，協調中國大陸國內談判立場並簽署有關文件；在此之前，2018年底傅自應轉任澳門中聯辦主任後，該職就一直懸缺，直到俞建華上任。不過，在美中貿易戰談判過程中，中方一直由國務院副總理劉鶴擔任首席談判代表。

按照中國大陸商務部官網訊息，目前為一正三副，部長為王文濤，副部長為兼任國際貿易談判副代表的王受文，以及錢克明和從剛浙江近京半年的盛秋平。

今年，中國大陸商務部領導層出現多次調整，包括2月免去任鴻斌的商務部副部長職務，因他已於1月轉任中國國際貿易促進委員會會長；3月，宣布郭婷婷任商務部黨組成員、部長助理；5月初，盛秋平從商務部黨組成員、部長助理升任為副部長。

另18日大陸人社部同時宣布，任命夏先德為財政部副部長，任命陸進、解冰為國家文物局副局長。同時，免去倪岳峰的海關總署署長職務、免去鄒志武的海關總署副署長職務、免去郝軍輝的國家稅務總局副局長職務、免去王曉暉的國家電影局局長職務，以及免去宋新潮、胡冰的國家文物局副局長職務。