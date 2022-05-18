騰訊今年第1季淨利潤年減23% 營收增長停滯

騰訊控股18日發布2022年第1季財報，受到B端收入增速變慢，境內遊戲收入減少，以及研發投入加大影響，經調整後淨利潤人民幣255.45億元（新台幣1,150億元），年減23%，連續第三個季度淨利負增長。

騰訊第1季營收人民幣1,354.7億元，年增0，不及市場預期。

經濟觀察網報導，第1季財報發布前兩天，騰訊董事會主席馬化騰在「騰訊可持續社會價值報告2021」發布中坦承，騰訊正在面臨著挑戰和發展並存的新階段：一方面，收入與利潤的增速放緩；另一方面，騰訊也認為可借此換檔，去創造更高品質發展。

他表示，騰訊應該去做這些難而正確的事，以長期主義的決心推動社會共創，創造可持續社會價值。

去年第4季，騰訊以服務B端為主的數實經濟收入擔當新增長引擎，騰訊金融科技和企業服務板塊的營收，首度超越網路遊戲板塊，成為營收貢獻最大的業務板塊。但好景不長，今年第1季，該板塊收入又被網路遊戲收入超過。

第1季騰訊金融科技及企業服務業務收入為人民幣428億元，年增10%；去年第4季年增25%。金融科技服務收入增速放緩，主要受今年3月以來新冠肺炎疫情影響。

騰訊財報指出，商業支付交易活動自今年3月中以來持續疲弱，受到部分城市再次出現疫情，對交通出行、餐飲服務及服裝等類別的支付交易金額增長產生了負面影響。

雲業務方面，在To B業務上，騰訊主動調整收入結構。在互聯網行業整體降本增效的背景下，騰訊客戶預算受影響，對較依賴互聯網行業的騰訊雲影響較大。同時疫情影響線下項目交付及新業務簽約，帶來增長壓力。

第1季騰訊遊戲收入也出現放緩跡象，大陸本土遊戲收入下降1%，為人民幣330億元。一般而言，有春節假期的第1季是遊戲行業的旺季，但受高基數及前期版號暫停影響，今年遊戲行業增長承壓。

騰訊財報表示，未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。

海外遊戲增速也在放緩，去年第4季年增34%，今年第1季則僅增長4%。騰訊表示，大陸以外手遊行業於今年初，在用戶活躍度及消費方面普遍經歷了疫情後的正常化放緩趨勢，今年第1季收入與去言同期相比下降。

第1季騰訊廣告業務繼續承受壓力，年減18%，營收為人民幣1,840億元。主要是由於教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，以及網路廣告行業自身的監管變化的影響，部分被快速消費品行業的穩定需求以及騰訊合併搜狗所帶來的廣告收入抵銷。

騰訊財報提到，廣告市場持續低迷，快速消費品、電子商務及旅遊等行業的廣告主大幅縮減廣告支出。另外，當前北京、上海等地仍受疫情影響，這代表廣告收入仍可能下滑，觸底時點尚不明朗。

財報顯示，騰訊廣告下滑最多的為媒體廣告，收入年減30%至人民幣23億元，反映了騰訊新聞及騰訊視頻等媒體廣告的收入下滑。

去年開始，騰訊加大了研發投入，增加了研發支出，今年第1季研發投入年增36%，達到人民幣153.83億元；過去3年研發總投入已超過人民幣1,212億元，逐步建立起包括伺服器、作業系統、晶片、SaaS等在內的完整自研體系，累積數位化能力。