疫情下不換手機了？大陸3月手機出貨量年減逾四成

疫情衝擊中國經濟，也影響一般民眾換手機的意願。大陸工信部旗下的「中國信通院」近日發布的報告指出，今年3月，大陸國內市場手機出貨量達2,146.0萬部，較去年同期大減40.5%。第1季，大陸國內市場手機累計出貨量為6,934.6萬部，年減幅度也達29.2%。

財新網引述一名熟悉手機市場數據統計方式人士的說法指出，中國信通院數據與手機廠商的生產計劃高度相關，主要是統計廠商的手機入網許可相關數據，因此這項數字會比銷售數據前瞻一些。

該人士說，「（降幅）反映到銷售端數據上，可能要兩個月之後。」這代表，前述數據一定程度反映出行業對2季的悲觀預期。

Counterpoint分析師張祺表示，整體宏觀環境加上疫情影響，是導致當前大陸智慧型手機市場整體消費情緒不佳的最重要因素。「雖然使用智能手機是剛性需求，但換智能手機卻不是。」

行業分析機構Canalys分析師劉藝璇也認為，在消費者本身換機意願減弱的背景下，疫情進一步打擊消費信心。她並指出，較大的年比跌幅亦源於2021年同期較高的基數。當時，華為正淡出市場，其他廠商頻發新品爭搶份額。

Canalys數據顯示，2021年第1季，大陸智慧型手機市場出貨量達到9,240萬部，年比增長24%，比起2019年第1季也增長約5%。

財新網指出，整體上看，大陸智慧型手機市場已多年徘徊不前。行業分析機構IDC數據顯示，2017年至2020年，大陸智慧型手機市場出貨量連續下滑4.9%、10.5%、7.8%和11.2%，僅2021年出現1.1%的增長。

一名行業分析師稱，中國大陸手機用戶的換機周期已從2019年的約24個月拉長至目前的約30個月。張祺亦稱，現階段智能手機創新較弱，在刺激用戶換機上力度不足。

此外，2022年以來，中國疫情持續多點散發，也澆滅智慧型手機市場復甦的跡象。IDC率先預測稱，中國大陸智慧型手機市場出貨量2022年將衰退5.5%。

OPPO中國區總裁劉波早前接受財新網採訪時坦言，中國市場近期確實出現較大跌幅，相信每家廠商都面臨很大的壓力。

手機上游企業對終端消費市場的低迷也已有察覺。中芯國際聯合首席執行官趙海軍本月13日在一季度財報電話會上稱，近一、兩個月，俄烏衝突和國內疫情對手機、個人電腦、家電等行業造成了較大影響。其中，手機出貨量的預期已減少約2億部，且降幅主要來自中國廠商和中國市場。

財新網指出，第2季的表現將是決定中國智慧型手機市場今年全年走向的關鍵。有析師認為，若疫情未能在第2季得到控制，中國智慧型手機市場全年出現衰退恐難以避免。