俄羅斯與中國大陸貿易「本幣結算」比例 俄國商會：將達65%

俄烏戰爭當中，中國大陸跟俄羅斯貿易持續進行，但對於雙方貿易的本幣結算最新比例，先前官方一直未有透露，如今俄國商會負責人表示，2022年此比例將達45%到65%。

據俄羅斯衛星通訊社消息，俄羅斯亞洲工業企業家聯盟主席曼凱維奇表示，俄國與中國大陸間從2014年就開始討論本幣結算的問題，根據俄羅斯駐北京大使館提供的數據，2020年之前雙方本幣結算的比例為24%到25%；俄駐北京商務代表達赫諾夫斯基2022年初曾表示，從那時起比例已經增長幾乎10%。

曼凱維奇指出，目前「正在建立和改進必要的基礎設施以簡化所有兌換流程，並正在與中國人民銀行（中國大陸央行）簽訂多項協議」。他認為，俄羅斯企業對人民幣結算的興趣增加以及用人民幣支付石油和天然氣的契約，將促進雙方在貿易中使用本幣結算的比例。就此，曼凱維奇估算，2022年本幣結算的比例將達到45%至65%。

此前據中共駐俄羅斯大使張漢暉5月5日接受俄媒書面專訪時表示，目前正努力邁向2024年實現貿易額2000億美元的目標。他當時稱，人民幣在結算占比自2014年的3.1%已提升至2020年的17.5%，他並強調，中國大陸「將繼續支持在雙邊貿易、投資和信貸中進一步擴大本幣計價結算」。

俄羅斯亞洲工業企業家聯盟是一個商業協會，負責實施俄羅斯和亞洲國家的國家，商業和社會組織之間的貿易，經濟，投資和人道主義合作計畫。該聯盟在俄國全境擁有數千家會員企業、百餘家行業及地方分支機搆，涵蓋機械製造、投資、金融、國防工業、建築、化工、輕工、食品工業、服務業等領域。