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864家首批金融白名單 富邦華一、永豐、一銀入列

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
被貼上封條與拉上警察封鎖線的上海長寧區的浦發銀行。台商提供
被貼上封條與拉上警察封鎖線的上海長寧區的浦發銀行。台商提供

解封在即，上海市18日發布第一批864家金融白名單，其中位在浦東新區的富邦華一銀行、長寧區的永豐銀行和第一銀行是首批入列的台資銀行。

「關於推進本市金融機構持續平穩運行更好支持經濟社會發展的工作方案」表示，目前已經封閉持續運行的金融機構，為復工復產企業和防疫、保供企業提供關鍵金融支持的金融機構等優先安排，原則上每周發布一次「白名單」。

方案提到，由上海銀保監局、上海證監局提出；金融要素市場、金融基礎設施、地方金融組織以及其他金融機構油是地方金融監管局提出。市地方金融監管局在匯總基礎上，徵求相關區和人民銀行上海總部、市國資委等部門意見後確定。

方案指出，根據市防控辦有關出行要求，員工返崗過程中，由公司接送，或是透過市交通委聯繫租賃包車，實現點對點返企。

方案要求，返崗人員設置2天靜默期，落實臨時隔離靜默和「一天兩測」（上午快篩檢測，下午核酸檢測）要求。並落實封閉管理，各金融機構要透過封閉管理、集中辦公、劃小管理單元等方式確保自身正常運轉，儘量固定工作區域，減少區域間、班組間的流動接觸。

此外，嚴格執行營業場所疫情防控指引，張貼「場所碼」或安裝「數字哨兵」，像是數據中心、監控中心等的關鍵核心崗位人員，要實行AB崗備份，確保極端情況下金融服務不中斷。

後續批次「白名單」，各金融機構可向區金融主管部門提出申請，區金融主管部門匯區疫情防控部門審核，報市地方金融監管局徵求有關部門意見。

富邦華一銀行列入首批金融復工白名單。上海市政府
富邦華一銀行列入首批金融復工白名單。上海市政府
永豐銀行和第一銀行列入首批金融復工白名單。上海市政府
永豐銀行和第一銀行列入首批金融復工白名單。上海市政府

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