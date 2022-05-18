電池一哥痛失市值，寧德時代迷失方向了嗎？手上還有哪些牌？

疫情、戰爭與通膨，全世界最大的電池廠「寧德時代」遭遇到市場亂流，毛利下滑、競爭者逐一崛起，但仔細一看，這家以生產電池著稱的中國科技公司，從原料到技術到商業模式，已將眼光放遠。「寧王」的模式，台灣怎麼學？

4月底，世界最大的動力電池公司、被稱為「寧王」的寧德時代，在延遲2天後，終於公布2022年第1季財報。這家占有全球三成以上電池市場的大陸企業，一舉一動都備受供應鏈關注，台廠可以如何競爭？還是選擇加入？

從千呼萬喚始出來的第1季財報來看，寧德時代第1季季營收高達台幣2137億元（人民幣486.78億元），與去年同期相比，成長153.97％，電動車帶動電池的需求成長，依然強勁。

但財報也顯示，成本竟上漲3倍，導致淨利與去年同期相比，掉了近兩成，僅剩下19.75億元人民幣（下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤（扣除非經常性損益）更下降超過四成，掉到9.77億元。

在此之前的兩年，寧德時代是內地資本市場的一頁傳奇。

2018年以24元掛牌，股價從2019年年底的不到人民幣100元，兩年內已經逼近700元，市值一度位列大陸A股第二，僅次於貴州茅台。

不過，漲得有多快，就跌得有多深。

今年以來，通膨、疫情、資金返美難以忽視，同時毛利下降、二線電池廠競爭、成車廠的排擠，寧德時代股價在5月初跌至人民幣400元以下，一口氣跌回一年前低點，直到這週才略微回神。

毛利、股價雙雙落底，「寧王」不神了嗎？

一手「造王」、54歲的寧德時代董事長曾毓群，5月6日的線上業績說明會親上火線，坦言毛利受到碳酸鋰、鎳礦等原料漲翻天的影響，公司選擇自行吸收。

除了相信料價波動只是短期因素，更在於「維護產業的健康良性發展」，一字一句間透露著行業大哥的使命感。

「寧德時代在電池的世界，就像半導體業的台積電，絕對有漲價的權力，這一季感覺『犧牲』， 不只是與供應鏈交好，更是防止終端產品漲價，衝擊需求，」中信投信電池及儲能ETF的經理人詹佳峯，看出這間企業的遠見。

據南韓調研機構SNE Research最新報告顯示，截至今年3月底，寧德時代在全球汽車電池的市占率略微上升至35％，比起排名第二、占有率15.9％的LG Energy Solution以及第三的比亞迪都高出不少。看得出儘管遭遇種種利空，「寧王」仍能坐穩世界第一的寶座。

盤點寧德時代手上三張牌，預示著電池產業未來三大走向：

優勢一：結構、材料設計，寧德時代都有布局

技術終究是一家電池廠的「底氣」，近來電池產業興起一股「結構進化」風潮，就是利用電池的排列、結構形狀上創新，以改變效能。

例如這回寧德時代提出的「麒麟電池」、中國電池二哥比亞迪的「刀片電池」、美國電動車大廠特斯拉（TESLA）的「4680」（直徑4.6公分、高8公分的圓柱體）都是屬於這類。

特別是2020年3月，正當電動汽車頻傳電池起火的事故時，比亞迪發布了一支「針刺實驗」的影片，引發結構設計話題。它以細針刺向三元、磷酸鐵鋰電池以及「刀片電池」，用以模擬電池受到撞擊時的效果。

受測時，磷酸鐵鋰電池高溫冒煙，三元電池甚至炸得火光四射，同為磷酸鐵離基礎的刀片電池，卻因形狀細長、散熱面積大，只是略微升高幾度，安全的形象深植人心。

比亞迪用刀片電池一戰成名，也因此逼著寧德時代更新電池的設計。

曾毓群在業績發表會上回應，自行開發的「麒麟電池」將於今年第2季正式發布，與特斯拉提出的 「4680」電池相比，同規格下儲電容量可以高出13％。

消息一出，供應鏈大都認為，方形的麒麟電池，無疑是要與特斯拉主導的4680電池，互別苗頭。

不過，眼下寧德時代更要擔心的或許是，在大陸內需以外的市場，松下、LG新能源，都已經開始試產4680電池，旗幟鮮明地站到了特斯拉陣營。

正如博星證券分析師邢星所言：「在動力電池的領域，優先講求技術的發展，但技術有了，性價比到底怎麼樣，多少人買、多少人用，還是要考量的。」

詹佳峯也提醒，汽車產業注重安全與穩定，新技術還沒出貨前，對他而言都只是業者「畫餅」。

優勢二：料價漲翻天，大哥直接去採礦

寧德時代保障供應鏈的方法，包含了長期合約、投資、自製與回收等傳統方法外，創新、改變電池的材料，也能使成本更為可控與平衡。

比起特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特上嫌鋰礦貴到離譜，寧德時代早已悄悄展開固料行動，往上游整合。

4月20日，寧德時代在官網發出訊息，宣布公司已用8.65億元人民幣的價格，獲官方批准在大陸江西宜春的探勘權。聲稱礦區氧化鋰儲量260萬噸，折合碳酸鋰660萬噸以上，公司也正在申請「探（勘）轉採（礦）」的手續。

而在同月14日，寧德時代也才剛宣布，在印尼以59.7億美元的價格，與當地國有的礦業公司、電池廠合作，確保生產三元電池時所需的鎳源。原因無他，2021 年，印尼在鎳產量占全球總產量的 37％，比起中國本土高出不少。

不過詹佳峯分析，目前寧德時代展開多個與上游礦商的合作計畫，雖然從開採到實際能貢獻產能，還有至少3季的時間，但鋰礦本身不算稀缺，加上美商雅寶的澳洲廠區在今年開出鋰礦產能後，原料的供需就會歸於平穩。

優勢三：不僅製造，更要成為換電營運商

1月18日，寧德時代全資子公司「時代電服」推出EVOGO（樂行換電）的換電模式，包含了由寧德制定規格的「巧克力換電塊」、換電站與消費者端換電的App。換電服務在1分鐘內完成，與動輒1小時以上的充電模式形成對比。

寧德時代看見的趨勢是：絕大多數的車主日常只用到10％至20％的電量，但為了偶爾出遠門的需求以及「里程焦慮」，選擇購買大電量的車款。

透過換電，車主不但不用等候充電，也能依照旅程需求，選擇搭載電池的數量與費率。

儘管寧德時代不是大陸第一家投入換電業者，但有著資本充足、能穩定取得電池、政府等優勢支持，加上換電市場之大，現階段，仍舊容得下不同規格的競爭者。

寧德時代發展換電，從最大的電池「製造商」，有了直面消費者的產品與商業模式，不只在制定電池規格時，有了更大的話語權，也有機會從生態系中，獲得消費者一手的使用資料，甚至從舊電池中回收原料，完成生態系的循環。

寧德時代的換電站，換電服務在1小時內完成。圖取自寧德時代微信公眾號圖／寧德時代的換電站，換電服務在1小時內完成。圖取自寧德時代微信公眾號

寧王生態圈，僅兩家台廠入列

全球電池產業風起雲湧，中、韓都各自布局，儘管台灣在電池產業也有不少精緻、小巧的電池在，但在寧德時代這類巨頭面前，顯得「戲份」有點少。那麼，台廠是不是能換個角度，做上寧德時代的生意呢？

目前寧德時代的供應鏈中，僅有精星科技與台灣半導體（台半）兩家公司較為人所知。

精星發言人黃伯彰在接受《遠見》詢問時表示，精星從2016年時，就已經開始布局車用電池相關的應用，不只寧德時代，也為中國大陸多家電池廠提供BMS（電池管理系統）所需的PCBA（電路板組裝）服務。

黃伯彰坦言，除了這類電控系統電池廠有自製的能力，且在寧德時代的供應鏈中，多半已經採用當地的「紅色供應鏈」，與台廠的連結一直不多。

回頭看寧德時代的崛起，擁有來自官方補貼政策的助力、趕上電動車熱潮，固然幸運，但已經衛冕的「寧王」仍在努力，不甘只做一家「電池廠」，進而打造整個生態系。這對台灣引以為傲的零組件廠而言，何嘗不是一個啟示？！

寧德時代 成立：2011年 創辦人： 曾毓群 總部： 中國福建寧德市 產業：電池、儲能系統、電池回收 2021年營業額：1303.56億人民幣 員工人數：33078人

（本文出自2022.5.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）