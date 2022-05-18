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11部門「攜手行動」促進企業融通創新
根據大陸工業和信息化部消息，工信部、發改委、科技部等11個部門近日聯合印發《關於開展「攜手行動」促進大中小企業融通創新（2022-2025年）的通知》，明確將通過部門聯動、上下推動、市場帶動，促進大中小企業創新鏈、產業鏈、供應鏈、數據鏈、資金鏈、服務鏈、人才鏈全面融通，著力構建大中小企業相互依存、相互促進的企業發展生態。
新華社報導，通知提出，到2025年，引導大企業通過生態構建、基地培育、內部發展、賦能帶動、數據聯通等方式打造一批大中小企業融通典型模式；激發湧現一批協同配套能力突出的專精特新中小企業；通過政策引領、機制建設、平台打造，推動形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態，有力支撐產業鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈。
通知明確了打造大中小企業創新鏈、鞏固大中小企業產業鏈、延伸大中小企業供應鏈等7項重點任務。其中提出，引導大企業向中小企業開放品牌、設計研發能力、儀器設備、試驗場地等各類創新資源要素。推動各類科技成果轉化項目庫、數據庫向中小企業免費開放。梳理專精特新「小巨人」企業產業鏈圖譜，按產業鏈組織與大企業對接，助力中小企業融入大企業產業鏈。
大陸工信部有關負責人表示，將進一步推動大企業加強引領帶動，充分發揮中小企業在產業鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈中的重要作用，促進產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。
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