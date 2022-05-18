天津海關新措施 外貿保穩提質

天津海關副關長王利兵16日在線上記者會上，圍繞加快企業急需貨物通關、提高進出境物流效率、保障進出口商品有效供給等方面發布了該關30項工作措施，促進天津口岸外貿保穩提質。

中新社報導，在保障重點區域產業鏈供應鏈循環暢通方面，天津海關建立京津冀三地海關保通保暢協調應急機制，京津冀地區產業鏈供應鏈重點企業名單三關互認，共享三關優惠政策和改革成果。依託京津冀協同發展戰略和環渤海港口群，助力天津港拓展輻射範圍和中轉功能，發揮北方國際航運樞紐功能，深化與河北省等相鄰海港間互動聯動，助力天津港集裝箱吞吐量高質量發展。

同時，為應對天津口岸進口汽車短期激增情況，緩解其他口岸進口汽車物流壓力，天津海關實施「缺芯」（缺晶片）車輛到岸後技術整改措施、優化進口汽車隨車檢驗單出證流程等措施。

天津口岸進口種牛數量位居全大陸前列，大陸對優質種牛資源需求較大。為進一步助力優質種牛資源引進，提升天津地區種牛隔離場使用率和進境種牛通關效率，天津海關實施以下新的便利措施：同一指定隔離場，未完成上批進境種牛隔離檢疫情況下，企業提交上批種牛已入境的證明材料、相關承諾書，可再次提出下一批種牛的進口使用申請。「此措施進一步提高了進境動物檢疫許可證辦理效率，將隔離場的使用頻率由2次/年提高到3次/年，為種牛進口企業節省了大量的隔離場空置費用。」天津海關動植處副處長張永年說。

此外，王利兵稱，該關將加強RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）政策宣傳培訓和解讀，建立享惠受阻處置機制，協調解決RCEP項下出口貨物在國外通關問題，指導培育企業獲得經核准出口商認定，監控通關時效。

該關設立應急物資綠色通道，確保防疫、能源、民生以及首都保供物資快速通關。同時，建立新冠疫苗和檢測試劑審批、檢查、通關服務綠色通道，打造標準諮詢、一站式審批、屬地檢查、通關保障業務「全鏈條」聯動服務模式。